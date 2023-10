Allarme in Messico: la tecnologia della Formula 1 in zona rossa

Siamo alla vigilia del weekend del GP del Messico, che si tiene all'Autódromo Hermanos Rodríguez, nel centro di Città del Messico. E qui nulla è uguale, perché l'altitudine elevata del circuito pone i tecnici di fronte ad alcuni rompicapo.

L'altitudine ha un impatto su tutto ciò che fa una squadra corse. Tutto ha a che fare con la quantità di particelle d'aria e la densità dell'aria a quella particolare altitudine. Più si è in alto nell'atmosfera, più l'aria diventa sottile. Questo perché l'aria ha un peso e più ci si avvicina al livello del mare, più l'aria viene compressa verso il basso. Il risultato è un'aria più densa e un maggior numero di particelle d'aria.

A 2240 metri sul livello del mare, la densità dell'aria è inferiore di circa il 25% rispetto al livello del mare. Ciò significa che c'è un quarto di ossigeno in meno.

Quando si parla di un'auto di Formula Uno, ci sono molti fattori cruciali che la fanno funzionare correttamente. Tre di questi sono: L'aerodinamica, il raffreddamento e le unità di potenza. Questi elementi sono fortemente influenzati dalla quantità di aria a loro disposizione. Meno aria significa quindi prestazioni diverse.



A causa dell'aria rarefatta, la resistenza aerodinamica di una vettura di Formula 1 a Città del Messico è molto più bassa. L'auto deve spingere via meno particelle d'aria, quindi taglia l'aria più velocemente e con meno interruzioni. Ecco perché le auto sono così veloci sui rettilinei in Messico. La velocità massima è addirittura superiore a quella di Monza (350 km/h), anche se le auto sono guidate con la massima deportanza.



Tuttavia, un minor numero di particelle d'aria ha anche l'effetto di generare una minore deportanza, perché meno aria spinge l'auto verso la pista. In effetti, la perdita di deportanza in Messico è di circa il 25% a causa dell'altitudine.



Di conseguenza, viene utilizzata la specifica di deportanza più elevata, pari a quella dell'ala di Monaco, che però produce la stessa deportanza (o addirittura leggermente inferiore) dell'ala di Monza a causa della mancanza di densità dell'aria.



Il funzionamento del raffreddamento prevede che le particelle d'aria più fredda passino attraverso le prese d'aria di raffreddamento e assorbano il calore dai componenti prima di essere rilasciate come aria calda dalla parte posteriore della vettura. A causa dell'altitudine, meno aria passa attraverso i radiatori, le prese d'aria e i condotti. Questo comporta un minore raffreddamento, il che significa che vari elementi della vettura, come la centralina e i freni, diventano più caldi o richiedono condotti molto più grandi per raffreddarsi a sufficienza.



Naturalmente, i team cercano di aprire il più possibile le uscite di raffreddamento della vettura allargando le prese d'aria e i condotti per far entrare più particelle d'aria. Tuttavia, questo riduce le prestazioni aerodinamiche e allo stesso tempo aumenta la resistenza della vettura. È quindi necessario trovare un equilibrio.



Il raffreddamento corretto dell'auto è probabilmente la sfida più grande in Messico. Con il moderno propulsore, la mancanza di flusso di massa d'aria limita il potenziale di raffreddamento. Pertanto, è necessaria un'attenta gestione per garantire l'affidabilità.



Il surriscaldamento dei freni può portare a un'usura più rapida o a una vetrificazione (la superficie si brucia e diventa lucida, riducendo l'attrito). Inoltre, la rotazione del turbo a velocità più elevate provoca ulteriori sollecitazioni meccaniche sulle turbine e sugli elementi di compressione.



Sono tutte questioni delicate che i team devono considerare, monitorare e reagire. E tutto ciò contribuisce ad aumentare l'emozione e la sfida del Gran Premio del Messico.



