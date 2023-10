Alarme no México: tecnologia de Fórmula 1 na zona vermelha

No Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, as abordagens habituais à aerodinâmica e ao arrefecimento são deitadas pela janela - devido ao ar rarefeito a 2240 metros acima do nível do mar.

Estamos na véspera do fim de semana do GP do México, que se realiza no Autódromo Hermanos Rodríguez, em plena Cidade do México. E nada é igual aqui, porque a elevada altitude do circuito coloca os técnicos perante alguns quebra-cabeças.

A altitude tem um impacto em tudo o que uma equipa de corrida faz. Tudo tem a ver com a quantidade de partículas de ar e a densidade do ar a essa altitude específica. Quanto mais alto estivermos na atmosfera, mais fino se torna o ar. Isto deve-se ao facto de o ar ter um peso e, quanto mais próximo estivermos do nível do mar, mais o ar é comprimido para baixo. Isto resulta num ar mais denso e em mais partículas de ar.

A 2240 metros acima do nível do mar, a densidade do ar é cerca de 25% menor do que ao nível do mar. Isto significa que há menos um quarto de oxigénio.

Quando falamos de um carro de Fórmula 1, há muitos factores cruciais que o fazem funcionar corretamente. Três deles são: A aerodinâmica, o arrefecimento e as unidades de potência. Estes elementos são fortemente influenciados pela quantidade de ar disponível. Menos ar significa, portanto, um desempenho diferente.



Devido ao ar rarefeito, a resistência de um carro de Fórmula 1 na Cidade do México é muito menor. O carro tem de empurrar menos partículas de ar para fora do caminho, pelo que atravessa o ar mais rapidamente e com menos interrupções. É por isso que os carros são tão rápidos nas rectas no México. A velocidade máxima é ainda mais elevada do que em Monza (350 km/h), apesar de os carros serem conduzidos com força descendente total.



No entanto, menos partículas de ar também têm o efeito de gerar menos downforce porque menos ar empurra o carro em direção à pista. De facto, a perda de força descendente no México é de cerca de 25 por cento devido à altitude.



Como resultado, é utilizada a especificação de força descendente mais elevada - ao nível da asa do Mónaco - mas produz a mesma força descendente (ou até ligeiramente menos) do que a asa de Monza devido à falta de densidade do ar.



A forma como o arrefecimento funciona é que as partículas de ar mais frias fluem através das entradas de arrefecimento e absorvem o calor dos componentes antes de serem libertadas como ar quente pela traseira do automóvel. Como resultado da altitude, passa menos ar pelos radiadores, entradas de ar e condutas. Isto resulta em menos arrefecimento, o que significa que vários elementos do automóvel, como a unidade de potência e os travões, ficam mais quentes ou necessitam de condutas muito maiores para arrefecerem o suficiente.



Naturalmente, as equipas tentam abrir ao máximo as saídas de arrefecimento do automóvel, aumentando as entradas de ar e as condutas para que entrem mais partículas de ar. No entanto, isto reduz o desempenho aerodinâmico e, ao mesmo tempo, aumenta a resistência do automóvel. Por conseguinte, é necessário encontrar um equilíbrio neste domínio.



O arrefecimento correto do automóvel é provavelmente o maior desafio no México. Com a moderna unidade de potência, a falta de fluxo de massa de ar limita o potencial de arrefecimento. Por conseguinte, é necessária uma gestão cuidadosa para garantir a fiabilidade.



O sobreaquecimento dos travões pode levar a um desgaste mais rápido ou a uma vitrificação (a superfície queima e torna-se brilhante, reduzindo a fricção). Além disso, a rotação do turbo a velocidades mais elevadas provoca um esforço mecânico adicional nas turbinas, bem como nos elementos de compressão.



Todas estas são questões delicadas que as equipas têm de considerar, monitorizar e reagir. E tudo isto contribui para a emoção e o desafio do Grande Prémio do México.



GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari



Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10