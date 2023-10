Carlos Sainz enfermo, Ferrari no se alarma

El español Carlos Sainz se ausentó el jueves del paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez. El bicampeón del mundo no se encuentra bien, pero debería poder pilotar el viernes, según Ferrari.

Carlos Sainz pasará el jueves en México en un hotel. Ferrari confirmó que el madrileño no se encontraba bien, pero que se subiría al coche el viernes como estaba previsto. Todas las ruedas de prensa con el español han sido canceladas.

En Estados Unidos, Sainz ha hablado sobre su futuro. El ganador de Silverstone 2022 y Singapur 2023 ha recalcado en varias ocasiones que quiere seguir en Ferrari: "Estoy contento en Ferrari, confío en el equipo y veo que vamos en la dirección correcta."

"También siento que Ferrari está contento conmigo. No me veo bajo presión. No creo que las negociaciones del contrato sean un gran problema y espero que el próximo invierno ampliemos el contrato antes de tiempo."

El actual acuerdo entre Carlos Sainz y Ferrari expira a finales de 2024.



Sainz sobre su año en la Fórmula 1: "Estoy haciendo una temporada decente. Seguro que esperábamos más el invierno pasado, pero hemos progresado mucho durante la temporada y, a la hora de la verdad, estábamos listos en Singapur. Así es como tiene que continuar".





GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10