Carlos Sainz malato, Ferrari non allarmata

Lo spagnolo Carlos Sainz era assente dal paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez giovedì. Il due volte vincitore del GP non si sente bene, ma secondo la Ferrari dovrebbe essere in grado di guidare venerdì.

Carlos Sainz trascorrerà il giovedì in Messico in un albergo. La Ferrari ha confermato che il madrileno non si sente bene, ma che sarà in macchina venerdì come previsto. Tutti gli incontri con i media con lo spagnolo sono stati cancellati.

Negli Stati Uniti, Sainz ha parlato del suo futuro. Il vincitore di Silverstone 2022 e Singapore 2023 ha più volte ribadito di voler rimanere alla Ferrari: "Sono felice alla Ferrari, mi fido della squadra e vedo che stiamo andando nella giusta direzione".

"Sento anche che la Ferrari è contenta di me. Non mi vedo sotto pressione. Non credo che le trattative contrattuali saranno un grosso problema e mi aspetto che il prossimo inverno prolungheremo il contratto in anticipo".

L'attuale accordo tra Carlos Sainz e la Ferrari scade alla fine del 2024.



Sainz sul suo anno in Formula 1: "Sto disputando una stagione decente. Certo, ci aspettavamo di più lo scorso inverno, ma abbiamo fatto grandi progressi durante la stagione e quando si è trattato di farlo, eravamo pronti a Singapore. È così che deve continuare".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10