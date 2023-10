Carlos Sainz doente, Ferrari não se preocupa

O espanhol Carlos Sainz esteve ausente do paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez na quinta-feira. O bicampeão do mundo está a sentir-se mal, mas deverá estar apto a conduzir na sexta-feira, de acordo com a Ferrari.

Carlos Sainz está a passar a quinta-feira no México num hotel. A Ferrari confirmou que o madrileno não se estava a sentir bem, mas que estaria no carro na sexta-feira como planeado. Todas as rondas dos media com o espanhol foram canceladas.

Nos Estados Unidos, Sainz falou sobre o seu futuro. O vencedor de Silverstone 2022 e Singapura 2023 sublinhou repetidamente que quer ficar na Ferrari: "Estou feliz na Ferrari, confio na equipa e vejo que estamos a ir na direção certa".

"Também sinto que a Ferrari está feliz comigo. Não me vejo sob pressão. Não creio que as negociações do contrato sejam um grande problema e espero que no próximo inverno o contrato seja prolongado mais cedo."

O atual contrato entre Carlos Sainz e a Ferrari expira no final de 2024.



Sainz sobre o seu ano na Fórmula 1: "Estou a fazer uma época decente. Claro que esperávamos mais no inverno passado, mas fizemos grandes progressos durante a época e, quando foi preciso, estávamos prontos em Singapura. É assim que tem de continuar".





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10