Fernando Alonso (Aston Martin) : "Cela fait très mal".

La star d'Aston Martin Fernando Alonso (42 ans) s'en veut encore d'avoir dû abandonner lors du Grand Prix des Etats-Unis. "Cela fait très mal, car nous étions en course pour les points, c'était une bonne course".

Quelques heures après le Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas près d'Austin (Texas), il était clair que Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) étaient éliminés du classement - la plaque de fond de leurs voitures de course était excessivement usée.

Le pilote d'Aston Martin Lance Stroll a donc glissé de deux rangs et s'est classé septième. La question est : où aurait fini Fernando Alonso ?

Dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, le double champion de Formule 1 s'agace encore de son abandon au Texas. "Cela fait très mal, car nous étions en course pour les points, c'était une bonne course".

Après une séance d'essais ratée, Fernando était parti de la voie des stands et avait progressé place après place. "J'ai pu rouler à un très bon rythme, j'aurais pu être au moins sixième".



Alonso a dû abandonner en raison d'un sol endommagé sur sa voiture de course. "Je ne comprends pas très bien comment ce dommage s'est produit".



"Ce qui est important ici au Mexique, c'est que nous avons plus de temps avec les récentes améliorations. Au Texas, nous n'avons eu que 60 minutes d'essais libres, puis nous sommes passés aux qualifications pour le Grand Prix. J'espère que nous pourrons mieux exploiter nos possibilités ici. Lors d'un week-end normal, nous devrions pouvoir tirer davantage de la voiture".



"L'ambiance ici est incomparable : j'ai fait une apparition pour Hugo Boss dans un centre commercial et 4000 personnes sont venues !"





GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10