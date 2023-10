Fernando Alonso (Aston Martin): "Fa molto male".

La stella dell'Aston Martin Fernando Alonso (42) è ancora arrabbiato per essersi dovuto ritirare al Gran Premio degli Stati Uniti. "Fa molto male perché eravamo in corsa per i punti, è stata una bella gara".

Qualche ora dopo il Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe vicino ad Austin, in Texas, era chiaro: Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) erano fuori classifica - la piastra del pavimento delle loro auto da corsa era eccessivamente usurata.

Il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll è quindi scivolato di due posizioni, passando al settimo posto. La domanda è: dove sarebbe finito Fernando Alonso?

Il due volte campione di Formula 1 è ancora arrabbiato per il suo ritiro in Texas nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez. "Fa molto male perché eravamo in corsa per i punti, è stata una buona gara".

Dopo una sessione di prove non andata a buon fine, Fernando era partito dalla corsia dei box e si era fatto strada posizione per posizione. "Sono stato in grado di guidare con un ottimo ritmo, sarei stato almeno sesto".



Alonso si è dovuto ritirare a causa del danneggiamento del pianale della sua auto da corsa. "Non mi è del tutto chiaro come si sia verificato il danno", ha detto.



"La cosa importante qui in Messico è che abbiamo più tempo a disposizione grazie ai recenti miglioramenti. In Texas ci sono stati solo 60 minuti di prove libere, poi siamo passati alle qualifiche del Gran Premio. Mi aspetto che qui riusciremo a sfruttare meglio le nostre possibilità. In un fine settimana normale dovremmo essere in grado di ottenere di più dalla vettura".



"L'atmosfera che si respira qui è incomparabile: ho fatto un concerto per Hugo Boss in un centro commerciale e sono venute 4000 persone!".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10