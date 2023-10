200º GP Nico Hülkenberg: "No lo habría pensado".

Nico Hülkenberg está a punto de competir en el fin de semana de GP número 200 de su carrera en la Fórmula 1. "Es una cifra increíble", dice el ganador de Le Mans en 2015 en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez. "Pero hoy en día, con muchas más pruebas del Campeonato del Mundo que en el pasado, también es más fácil llegar a esa cifra. Pero, sinceramente, ya me siento orgulloso de esta cifra. La presión es enorme, con tantos pilotos intentando poner un pie en la puerta de la Fórmula 1. Si luego puedes aguantar tanto tiempo en la categoría reina, también es un logro".

Hasta ahora, sólo 21 pilotos han alcanzado esa marca (véase la lista más abajo), y Fernando Alonso, a sus 42 años, está demostrando que un piloto de GP puede correr a un alto nivel durante mucho tiempo. "Todavía quiero conseguir muchas cosas en la Fórmula 1", dice Nico, que terminó undécimo el pasado fin de semana tras la descalificación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Hülkenberg, que compite con un casco especialmente diseñado para el 200º GP, prosigue: "Hace un año, no habría pensado que podría hacer esto. Esto demuestra lo rápido que pueden cambiar las cosas en la categoría reina".



¿Tiene prevista alguna celebración especial? "La mejor celebración sería después de terminar en los puntos. Tenemos mucho trabajo por delante con el coche mejorado. Casi no hay tiempo para celebraciones".



"Casi no tuvimos tiempo en Texas para explorar las mejoras. Pero sabemos que tenemos mucho potencial. No será fácil impulsar este trabajo en las condiciones tan especiales de México, con este aire tan fino."





Pilotos de Fórmula 1 con 200 GP o más

1º Fernando Alonso (E) 374 Grandes Premios

2º Kimi Raikkonen (FIN) 350

3º Lewis Hamilton (GB) 238

4º Rubens Barrichello (BR) 323

5º Michael Schumacher (D) 307

6º Jenson Button (GB) 306

7º Sebastian Vettel (D) 299

8º Felipe Massa (BR) 269

9º Riccardo Patrese (I) 256

10º Sergio Pérez (MEX) 253

11º Jarno Trulli (I) 252

12º David Coulthard (GB) 246

13º Daniel Ricciardo (AUS) 235

14º Giancarlo Fisichella (I) 229

15º Valtteri Bottas (FIN) 218

16º Mark Webber (AUS) 215

17º Gerhard Berger (A) 210

18º Andrea de Cesaris (I) 208

19º Nico Rosberg (D) 206

20º Nelson Piquet (BR) 204

21º Jean Alesi (F) 201





