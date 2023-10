200e GP Nico Hülkenberg : "Je n'aurais pas pensé".

Nico Hülkenberg s'apprête à disputer le 200e week-end de GP de sa carrière en Formule 1. "C'est un chiffre étonnant", déclare le vainqueur du Mans 2015 dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez. "Mais aujourd'hui, avec beaucoup plus de courses de championnat du monde qu'auparavant, il est aussi plus facile d'arriver à un tel chiffre. Mais honnêtement, je suis fier de ce chiffre. La pression est énorme, tant de pilotes essaient de garder un pied dans la Formule 1. Si tu peux alors te maintenir aussi longtemps dans la catégorie reine, c'est aussi une réussite".

Jusqu'à présent, seuls 21 pilotes ont atteint cette marque (voir liste ci-dessous), et Fernando Alonso, à 42 ans, montre qu'un pilote de GP peut rester très longtemps à un haut niveau. "Je veux encore faire des choses en Formule 1", dit Nico, qui a terminé onzième le week-end dernier après la disqualification de Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Hülkenberg, qui se présente avec un casque spécialement conçu pour son 200e GP, poursuit : "Il y a un an, je ne pensais pas que j'y arriverais. Cela montre juste à quel point les choses peuvent changer rapidement dans la catégorie reine".



Une célébration spéciale est-elle prévue ? "La plus belle fête serait après une course aux points. Nous avons beaucoup de travail à faire avec la voiture améliorée. Cela ne laisse presque pas le temps de faire la fête".



"Nous n'avons presque pas eu le temps d'explorer les améliorations au Texas. Mais nous savons que nous avons un riche potentiel. Il ne sera pas facile de faire avancer ce travail dans les conditions très particulières du Mexique, dans cet air raréfié".





Pilotes de Formule 1 avec 200 GP ou plus

1. Fernando Alonso (E) 374 Grands Prix

2. Kimi Räikkönen (FIN) 350

3. Lewis Hamilton (GB) 238

4. Rubens Barrichello (BR) 323

5. Michael Schumacher (D) 307

6. Jenson Button (GB) 306

7. Sebastian Vettel (All) 299

8. Felipe Massa (BR) 269

9. Riccardo Patrese (I) 256

10. Sergio Pérez (MEX) 253

11. Jarno Trulli (I) 252

12. David Coulthard (GB) 246

13. Daniel Ricciardo (AUS) 235

14. Giancarlo Fisichella (I) 229

15. Valtteri Bottas (FIN) 218

16. Mark Webber (AUS) 215

17. Gerhard Berger (A) 210

18. Andrea de Cesaris (I) 208

19. Nico Rosberg (A) 206

20. Nelson Piquet (BR) 204

21. Jean Alesi (F) 201





GP des USA, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10