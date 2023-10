200° GP Nico Hülkenberg: "Non avrei mai pensato".

Il 36enne tedesco Nico Hülkenberg disputerà il suo 200° Gran Premio di Formula 1 in Messico. L'uomo di Emmerich è quindi in nobile compagnia, come mostra la nostra tabella.

Nico Hülkenberg si appresta a disputare il 200° weekend di GP della sua carriera in Formula 1. "È un numero incredibile", dice il vincitore di Le Mans 2015 nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez. "Ma oggi, con molte più gare del Campionato del Mondo rispetto al passato, è anche più facile arrivare a una cifra del genere. Ma onestamente sono già orgoglioso di questo numero. La pressione è enorme, con così tanti piloti che cercano di entrare in Formula 1. Se si riesce a resistere per così tanto tempo, si può anche fare un buon lavoro. Se poi si riesce a resistere così a lungo nella classe regina, anche questo è un risultato".

Finora solo 21 piloti hanno raggiunto questo traguardo (vedi elenco sotto) e Fernando Alonso, a 42 anni, sta dimostrando che un pilota di GP può correre ad alto livello per molto tempo. "Voglio ancora ottenere molto in Formula 1", dice Nico, che lo scorso fine settimana si è classificato undicesimo dopo la squalifica di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Hülkenberg, che sta gareggiando con un casco appositamente progettato per il 200° GP, continua dicendo: "Un anno fa non avrei pensato di essere in grado di farlo. Questo dimostra quanto velocemente le cose possano cambiare nella classe regina".



È previsto un festeggiamento speciale? "Il miglior festeggiamento sarebbe dopo un arrivo a punti. Abbiamo molto lavoro da fare con la macchina migliorata. Non c'è quasi tempo per festeggiare".



"In Texas non abbiamo avuto quasi tempo per esplorare i miglioramenti. Ma sappiamo di avere molto potenziale. Non sarà facile portare avanti questo lavoro nelle condizioni molto particolari del Messico, con questa aria rarefatta".





Piloti di Formula 1 con 200 GP o più

1° Fernando Alonso (E) 374 Gran Premi

2 Kimi Raikkonen (FIN) 350

3° Lewis Hamilton (GB) 238

4° Rubens Barrichello (BR) 323

5° Michael Schumacher (D) 307

6° Jenson Button (GB) 306

7° Sebastian Vettel (D) 299

8° Felipe Massa (BR) 269

9° Riccardo Patrese (I) 256

10° Sergio Pérez (Messico) 253

11° Jarno Trulli (I) 252

12° David Coulthard (GB) 246

13° Daniel Ricciardo (AUS) 235

14° Giancarlo Fisichella (I) 229

15° Valtteri Bottas (FIN) 218

16° Mark Webber (AUS) 215

17° Gerhard Berger (A) 210

18° Andrea de Cesaris (I) 208

19° Nico Rosberg (D) 206

20° Nelson Piquet (BR) 204

21° Jean Alesi (F) 201





USA-GP, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10