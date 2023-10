200º GP Nico Hülkenberg: "Nunca pensei nisso".

Nico Hülkenberg está prestes a disputar o 200º fim de semana de GP da sua carreira na Fórmula 1. "É um número espantoso", diz o vencedor de Le Mans em 2015 no paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez. "Mas hoje, com muito mais rondas do Campeonato do Mundo do que no passado, também é mais fácil chegar a este número. Mas, sinceramente, já estou orgulhoso deste número. A pressão é enorme, com tantos pilotos a tentarem entrar na Fórmula 1. Se conseguirmos manter-nos durante tanto tempo na categoria rainha, isso também é um feito".

Até agora, apenas 21 pilotos atingiram essa marca (ver lista abaixo), e Fernando Alonso, aos 42 anos, está a mostrar que um piloto de GP pode correr a um nível elevado durante muito tempo. "Ainda quero alcançar muito na Fórmula 1", diz Nico, que terminou em décimo primeiro no último fim de semana, depois de Lewis Hamilton e Charles Leclerc terem sido desqualificados.

Hülkenberg, que está a competir com um capacete especialmente concebido para o 200º GP, continua: "Há um ano atrás, não teria pensado que seria capaz de fazer isto. Isto mostra como as coisas podem mudar rapidamente na categoria rainha."



Está planeada alguma celebração especial? "A melhor comemoração seria depois de uma vitória por pontos. Temos muito trabalho pela frente com o carro melhorado. Quase não há tempo para celebrar."



"Quase não tivemos tempo no Texas para explorar as melhorias. Mas sabemos que temos muito potencial. Não vai ser fácil continuar este trabalho nas condições muito especiais do México, com este ar rarefeito."





Pilotos de Fórmula 1 com 200 GP ou mais

1º Fernando Alonso (E) 374 Grandes Prémios

2 Kimi Raikkonen (FIN) 350

3º Lewis Hamilton (GB) 238

4º Rubens Barrichello (BR) 323

5º Michael Schumacher (D) 307

6º Jenson Button (GB) 306

7º Sebastian Vettel (D) 299

8º Felipe Massa (BR) 269

9º Riccardo Patrese (I) 256

10º Sergio Pérez (MEX) 253

11º Jarno Trulli (I) 252

12º David Coulthard (GB) 246

13º Daniel Ricciardo (AUS) 235

14º Giancarlo Fisichella (I) 229

15º Valtteri Bottas (FIN) 218

16º Mark Webber (AUS) 215

17º Gerhard Berger (A) 210

18º Andrea de Cesaris (I) 208

19º Nico Rosberg (D) 206

20º Nelson Piquet (BR) 204

21º Jean Alesi (F) 201





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10