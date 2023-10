George Russell : "Le Mexique devrait convenir à la Mercedes".

Le vainqueur du GP George Russell a terminé cinquième au GP des Etats-Unis (deux rangs gagnés grâce à la disqualification de Hamilton et Leclerc), mais l'Anglais n'est pas heureux. Au Mexique, tout devrait aller mieux.

Le pilote Mercedes George Russell a commencé le Grand Prix des Etats-Unis en cinquième position, a perdu trois rangs et s'est retrouvé septième, visiblement déçu. L'exclusion de son coéquipier Lewis Hamilton et du pilote Ferrari Charles Leclerc (plaques de sol des voitures trop usées) a permis à Russell de remonter à la cinquième place, mais au Mexique, le Britannique de 25 ans soupire : "Ce qui s'est passé au Texas correspond à ma saison".

"C'est l'année des occasions manquées. Mon départ a été mauvais, j'étais déjà dos au mur. Ensuite, j'ai dû économiser l'essence et prendre soin du moteur. J'étais donc une seconde plus lent au tour que la normale. En pneus médiums, j'avais l'une des voitures les plus rapides du plateau. Je sais donc que j'aurais pu faire mieux".

Au Mexique, le quatrième du championnat du monde 2022 déclare : "Au Mexique, tout est un peu plus normal qu'au Texas. C'est pourquoi je ne vois pas venir de problèmes comme aux Etats-Unis, lorsque Lewis Hamilton a dû être retiré du classement après le Grand Prix".



"Les récentes améliorations apportées à la voiture ont porté leurs fruits, même si je n'ai pas pu le montrer aussi bien. Mais notre rythme entre les deux était vraiment encourageant, ce qui nous donne confiance pour les dernières courses de la saison".



"Il y a un an, nous étions forts ici au Mexique, sur le papier, ce circuit devrait nous convenir".





GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10