George Russell: "Il Messico dovrebbe adattarsi alla Mercedes".

Il pilota della Mercedes George Russell ha iniziato il Gran Premio degli Stati Uniti al quinto posto, ha perso tre posizioni ed è finito visibilmente deluso al settimo. L'esclusione del compagno di scuderia Lewis Hamilton e del ferrarista Charles Leclerc (pianali delle vetture troppo usurati) ha fatto salire Russell al quinto posto, ma in Messico il 25enne britannico ha sospirato: "Quello che è successo in Texas, si addice alla mia stagione".

"È l'anno delle occasioni perse. La mia partenza è stata pessima, ero già con le spalle al muro. Poi ho dovuto risparmiare carburante e curare il motore. Quindi ero un secondo al giro più lento del normale. Con le gomme medie avevo una delle auto più veloci del gruppo. È così che lo so: poteva essere di più".

In Messico, il quarto classificato del Campionato del Mondo 2022 afferma: "In Messico, tutto è un po' più normale che in Texas. Per questo non vedo problemi in arrivo come negli Stati Uniti, quando Lewis Hamilton ha dovuto essere tolto dalla classifica dopo il Gran Premio".



"I recenti miglioramenti apportati alla vettura hanno dato i loro frutti, anche se non sono riuscito a dimostrarlo così bene. Ma il nostro ritmo nel mezzo è stato davvero incoraggiante, e questo ci dà fiducia per le ultime gare della stagione".



"Un anno fa eravamo andati forte qui in Messico, sulla carta questa pista dovrebbe essere adatta a noi".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10