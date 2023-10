George Russell: "O México deve servir a Mercedes".

O vencedor do GP dos EUA, George Russell, terminou em quinto lugar no GP dos EUA (dois lugares ganhos devido à desqualificação de Hamilton e Leclerc), mas o inglês não está satisfeito. Tudo deveria ser melhor no México.

O piloto da Mercedes, George Russell, começou o Grande Prémio dos Estados Unidos em quinto lugar, perdeu três lugares e terminou em sétimo, visivelmente desapontado. A exclusão do seu companheiro de estábulo Lewis Hamilton e do piloto da Ferrari Charles Leclerc (placas do piso dos carros demasiado desgastadas) fez com que Russell subisse para quinto, mas no México o britânico de 25 anos suspirou: "O que aconteceu no Texas, serve para a minha época".

"É o ano das oportunidades perdidas. O meu arranque foi mau, já estava de costas para o muro. Depois disso, tive de poupar combustível e cuidar do motor. Por isso, fui um segundo por volta mais lento do que o normal. Com pneus médios, tinha um dos carros mais rápidos do pelotão. É assim que eu sei - poderia ter sido mais".

No México, o quarto classificado do Campeonato do Mundo de 2022 afirma: "No México, tudo é um pouco mais normal do que no Texas. É por isso que não vejo nenhum problema como nos EUA, quando Lewis Hamilton teve de ser retirado da classificação após o Grande Prémio."



"As recentes melhorias no carro deram frutos, mesmo que eu não tenha conseguido mostrar isso muito bem. Mas o nosso ritmo no meio foi realmente encorajador, o que nos dá confiança para as últimas corridas da época."



"Há um ano, fomos fortes aqui no México e, no papel, esta pista deve servir-nos."





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10