Le GP du Mexique à la télévision : Cinq novices en action

Lors de la première séance d'entraînement du traditionnel GP du Mexique, la grille de départ sera un peu différente : Cinq pilotes de Formule 2 obtiennent des kilomètres dans une voiture de course Grand Prix.

Et voici comment les choses se passent :

Isack Hadjar chez AlphaTauri (pour Yuki Tsunoda)

Théo Pourchaire chez Alfa Romeo (pour Valtteri Bottas)

Frederik Vesti chez Mercedes (pour George Russell)

Mick Doohan chez Alpine (pour Pierre Gasly)

Oliver Bearman chez Haas (pour Kevin Magnussen)

Bien entendu, nous vous raconterons comment les nouveaux venus se débrouillent. Pour cela, nous vous tiendrons au courant des qualifications (28 octobre à 23h00, heure européenne) et de la course (29 octobre à 21h00) grâce à notre live-ticker. Comme d'habitude, vous trouverez ci-dessous les principales dates de diffusion de ServusTV, ORF, Sky et SRF.





Le GP du Mexique à la télévision

Vendredi 27 octobre

09h50 : Sky Sport F1 - Max Verstappen : The DNA of a Champion

12h00 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP USA 2023

13h50 : Sky Sport F1 - F1 Jessica Hawkins dans l'AMR21

14h00 : Sky Sport F1 - Course 2021 au Mexique

17h00 : Sky Sport F1 - Course 2022 au Mexique

19h00 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP USA 2023

19h15 : Sky Sport F1 - Warm up : le spécial sport automobile

19h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des pilotes

20h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la première séance d'essais libres

20h30 : Première séance d'essais libres

22h00 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des chefs d'équipe

23h00 : Sky Sport F1 - Greatest Races : J. Herbert/Nürburgring 1999

23h15 : Sky Sport F1 - GP Confidential

23h40 : ORF1 - Highlights Première séance d'essais libres

23h45 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la deuxième séance d'essais libres

23h55 : ORF1 - Début de la couverture de la deuxième séance d'essais libres

00h00 : Deuxième séance d'essais libres



Samedi 28 octobre

02h30 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'essais libres

04h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la deuxième séance d'essais libres

06h00 : Sky Sport F1 - Course 2023 à Austin

08h00 : Sky Sport F1 - Course 2017 au Mexique

10h00 : Sky Sport F1 - GP Confidentiel

10h30 : Sky Sport F1 - Course 2019 au Mexique

12h30 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'essais libres

14h00 : Sky Sport F1 - Deuxième séance d'essais libres Reprise

16h30 : Sky Sport F1 - Jackie Stewart - Icône de la Formule 1

18h15 : Sky Sport F1 - Sprint Austin 2023 rediffusion

19h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la troisième séance d'essais libres

19h30 : Troisième séance d'essais libres

22h00 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre...Mick Schumacher

22h30 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications

22h50 : ORF2 - Début de la couverture des qualifications

23h35 : SRF 2 - Début de la couverture des qualifications

23.00 heures : Qualifications



Dimanche 29 octobre

00.30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications

01h45 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

02h15 : Sky Sport F1 - Troisième séance d'essais libres Reprise

03h15 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP USA 2023

03h30 : Sky Sport F1 - Reprise des essais qualificatifs

07h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

08h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Moments de brillance - James Hunt

10h55 : Sky Sport F1 - Greatest Races : J. Button/Canada 2011

12h10 : Sky Sport F1 - Jackie Stewart - Icône de la Formule 1

16h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

17.30 heures : Sky Sport F1 - Course 2021 au Mexique

19.30 heures : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

20h25 : ORF1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

20h20 : SRF 2 - Rapports préliminaires de la course

20h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix

20h55 : SRF 2 - Début de la couverture du Grand Prix

21h00 : ORF1 - Début de la couverture du Grand Prix

21h00 : Grand Prix du Mexique (71 tours)

22h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

23.10 heures : ORF 1 - Motorhome

23h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

23h55 : ServusTV - Résumé de la course





GP des USA, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10