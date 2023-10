Charles Leclerc abasourdi : Ferrari déclare l'exclusion

Après une course de championnat du monde de Formule 1, quatre voitures sont contrôlées de manière aléatoire, un tirage au sort est effectué, comme après le Grand Prix. Après le Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas (COTA), deux voitures sont restées bloquées lors du contrôle complémentaire - la Mercedes de Lewis Hamilton et la Ferrari de Charles Leclerc. L'Anglais a donc perdu la deuxième place et le Monégasque la sixième.

Lors d'un point presse, le directeur sportif de Ferrari, Diego Ioverno, a expliqué ce revers de la manière suivante : "Plusieurs facteurs se sont combinés. Comme Austin était un week-end de sprint, nous n'avons eu que 60 minutes pour affiner les réglages. Ensuite, nous sommes allés

les qualifications du GP, et les voitures se trouvaient donc dans les conditions dites de parc fermé, c'est-à-dire lorsqu'il n'est plus possible de modifier quoi que ce soit sur la voiture".

"Le COTA est exigeant. Dans le passé, nous avons vu ce circuit faire craquer des suspensions et casser des soubassements. Dans notre cas, nous avons réagi à la piste très ondulée lors de la première séance d'essais en surélevant la voiture. Mais cela n'a apparemment pas suffi".

"Le vent a aussi joué un rôle. Le vent de face signifie plus d'appui, mais aussi que la voiture se pose plus souvent. Rétrospectivement, nous aurions dû augmenter davantage la garde au sol, mais cela aurait bien sûr pesé sur la compétitivité".



Selon Ioverno, il s'agissait de fractions de millimètres. "Mais le règlement est clair comme de l'eau de roche. Si la plaque de fond n'est plus assez large, il y a exclusion. C'est dur, mais c'est comme ça".



Au Mexique, Charles Leclerc s'exprime sur l'exclusion : "J'étais complètement abasourdi. Vendredi soir, nous avions vérifié la plaque de fond et tout allait bien. Nous nous doutions que l'usure serait plus importante que d'habitude, mais la disqualification est tombée du ciel".



"Nous sommes toujours en train d'analyser pourquoi cela a pu arriver à ma voiture. J'étais encore sur la piste quand la mauvaise nouvelle est tombée. Bien sûr, c'était énervant, mais le règlement est le règlement, il faut avaler une pilule aussi amère".





GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10