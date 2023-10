Charles Leclerc sconcertato: la Ferrari dichiara la sua esclusione

Dopo una gara del Campionato del Mondo di Formula 1, quattro auto vengono controllate a caso, il lotto decide, proprio come dopo il Gran Premio. Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas (COTA), due auto sono state sorprese nell'ispezione post-gara: la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Charles Leclerc. Ciò ha comportato la perdita del secondo posto per l'inglese e del sesto per il monegasco.

In un incontro con i media, il direttore sportivo della Ferrari Diego Ioverno ha spiegato così la sconfitta: "Sono intervenuti diversi fattori. Poiché quello di Austin era un weekend sprint, abbiamo avuto solo 60 minuti per affinare la messa a punto. Poi c'erano le

Poi ci sono state le qualifiche del GP, e questo ha significato che le vetture erano in condizioni di cosiddetto parco chiuso, quando non si può più regolare nulla sulla vettura".

"Il COTA è impegnativo. Abbiamo visto in passato come questo circuito abbia incrinato le sospensioni e rotto i sottoscocca. Nel nostro caso, abbiamo reagito alla pista molto ondulata nelle prime prove e abbiamo alzato la vettura. Ma ovviamente non è stato sufficiente".

"Anche il vento ha giocato un ruolo importante. Il vento proveniente dal davanti significa maggiore deportanza, ma anche che la vettura tocca più spesso il suolo. Con il senno di poi, avremmo dovuto aumentare ulteriormente l'altezza da terra, ma ovviamente ciò sarebbe andato a scapito della competitività".



Secondo Ioverno, è stata una questione di frazioni di millimetro. "Ma i regolamenti sono chiarissimi. Se la piastra non è più sufficientemente larga, si procede all'esclusione. È dura, ma è così che funziona".



Charles Leclerc ha commentato in Messico l'esclusione: "Sono rimasto completamente sbalordito. Venerdì sera avevamo controllato la piastra e tutto era a posto. Sospettavamo che l'usura sarebbe stata superiore al solito, ma la squalifica è arrivata all'improvviso".



"Stiamo ancora analizzando il motivo per cui questo è potuto accadere alla mia vettura. Ero ancora in pista quando è arrivata la brutta notizia. Certo, è stato fastidioso, ma il regolamento è il regolamento, bisogna ingoiare un boccone amaro come questo".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10