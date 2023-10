Charles Leclerc fica perplexo: Ferrari declara a sua exclusão

O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, perdeu o sexto lugar após o GP dos Estados Unidos - a chapa do chão do seu carro estava demasiado gasta. A Ferrari explica como vários factores contribuíram para este embaraço.

Depois de uma ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, quatro carros são verificados aleatoriamente, o lote decide, tal como depois do Grande Prémio. Após o Grande Prémio dos EUA no Circuito das Américas (COTA), dois carros foram apanhados na inspeção pós-corrida - o Mercedes de Lewis Hamilton e o Ferrari de Charles Leclerc. Isto significou que o segundo lugar foi perdido para o inglês e o sexto para o monegasco.

Numa conferência de imprensa, o diretor desportivo da Ferrari, Diego Ioverno, explicou a derrota da seguinte forma: "Vários factores se conjugaram. Como Austin era um fim de semana de sprint, só tivemos 60 minutos para afinar o set-up. Depois foi a qualificação para o

Depois foi a qualificação para o GP, o que significou que os carros estavam sob as chamadas condições parc fermé, quando nada mais pode ser ajustado no carro."

"O COTA é exigente. Já vimos no passado como este circuito partiu suspensões e partiu partes inferiores das carroçarias. No nosso caso, reagimos à pista muito ondulada no primeiro treino e elevámos o carro. Mas, obviamente, isso não foi suficiente".

"O vento também desempenhou um papel importante. O vento da frente significa mais força descendente, mas também que o carro toca no chão mais vezes. Em retrospetiva, deveríamos ter aumentado mais a distância ao solo, mas é claro que isso teria sido prejudicial para a competitividade."



De acordo com Ioverno, foi uma questão de fracções de milímetro. "Mas os regulamentos são muito claros. Se a placa de pavimento já não for suficientemente larga, a exclusão tem lugar. É duro, mas é assim que as coisas são."



Charles Leclerc diz no México sobre a exclusão: "Fiquei completamente estupefacto. Na sexta-feira à noite tínhamos verificado a placa do piso e estava tudo bem. Suspeitávamos que o desgaste seria maior do que o habitual, mas a desqualificação surgiu do nada."



"Ainda estamos a analisar porque é que isto pôde acontecer ao meu carro. Eu ainda estava na pista quando recebi a má notícia. Claro que foi aborrecido, mas os regulamentos são os regulamentos, temos de engolir um comprimido amargo como este."





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10