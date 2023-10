Christian Horner à propos de Sergio Pérez : "Le travail le plus dur".

Lors de la première partie de la saison, le Mexicain Sergio Pérez était dans une forme éblouissante - deux victoires et trois podiums lors des quatre premières courses, leader du championnat du monde.

Mais à Miami, il s'est passé quelque chose avec Pérez : "Checo" a pu partir en pole position, mais a dû s'avouer vaincu par Max Verstappen, qui s'était élancé de la 9e place sur la grille. Le chef de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner : "Il s'est passé quelque chose mentalement avec Sergio".

Max a ainsi entamé une incroyable série de dix victoires consécutives. Pérez n'a plus réussi à gagner, il a plusieurs fois fait preuve de faiblesse en qualifications, ce qui a compromis ses performances lors des Grands Prix.

Christian Horner prend la défense du vétéran de 33 ans : "Bien sûr, nous souhaitons de meilleures performances de la part de Checo. Mais les gens ne doivent pas oublier qu'il a le travail le plus dur du monde".

"Max roule à un niveau si incroyablement élevé, et il ne lâche jamais ne serait-ce qu'une seconde, et il ne fait pratiquement pas d'erreurs. Ses camarades d'écurie regardent les données et doivent vivre avec des pensées du genre : 'Comment diable a-t-il pu être aussi rapide là-bas ? Je pense qu'il faut avoir un caractère très fort pour ne pas sombrer à côté de Max".



"Je pense qu'il serait extrêmement difficile pour n'importe quel pilote de tenir tête à Max. Surtout dans la forme actuelle de Verstappen".



Pérez a de grandes ambitions pour la course devant son public. Dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, le sextuple vainqueur de GP déclare : "Ce week-end de course n'est comparable à aucun autre. Ici, je veux réaliser une performance parfaite et s'il y a un Grand Prix que tu veux gagner, c'est bien celui-ci".



"Il n'y a pas non plus de week-end de course où j'ai autant d'apparitions. Bien sûr, c'est un programme épuisant, mais cela fait partie du jeu. A partir de vendredi, quand je serai de retour dans la voiture de course, ce sera un peu plus calme".





GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au bas de caisse

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10