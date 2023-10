Christian Horner su Sergio Pérez: "Il lavoro più difficile".

Nella prima parte della stagione, il messicano Sergio Pérez ha guidato in forma smagliante: due vittorie e tre podi nelle prime quattro gare, in testa al campionato mondiale.

Ma a Miami è successo qualcosa a Pérez: "Checo" è riuscito a partire dalla pole position, ma ha dovuto ammettere la sconfitta di Max Verstappen, che era partito dalla nona posizione in griglia. Il boss del team Red Bull Racing Christian Horner: "È successo qualcosa a livello mentale con Sergio".

È iniziata così l'incredibile serie di dieci vittorie consecutive di Max. Pérez non è riuscito a conquistare un'altra vittoria, e più volte ha mostrato una prestazione debole in qualifica, che ha compromesso le sue prestazioni nei Gran Premi.

Christian Horner interviene in difesa del veterano 33enne: "Naturalmente vorremmo vedere prestazioni migliori da parte di Checo. Ma non bisogna dimenticare che il suo è il lavoro più difficile del mondo".

"Max guida a un livello incredibilmente alto, non molla mai nemmeno di un secondo e non commette praticamente errori. I suoi compagni di scuderia guardano i dati e devono pensare: "Come ha fatto a essere così veloce?". Penso che sia necessario un carattere molto forte per non scendere accanto a Max".



"Credo che sarebbe estremamente difficile per qualsiasi pilota tenere testa a Max. Soprattutto nella forma attuale di Verstappen".



Pérez ha le idee chiare sulla gara davanti al suo pubblico. Parlando nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez, il sei volte vincitore di un GP dice: "Questo weekend di gara è diverso da qualsiasi altro. Voglio fare una prestazione perfetta e se c'è un Gran Premio che vuoi vincere è proprio questo".



"Inoltre, non esiste un weekend di gara in cui ho così tante presenze. Certo, è un programma estenuante, ma fa parte di questo. Da venerdì in poi, quando tornerò in macchina, sarà un po' più tranquillo".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10