Christian Horner sobre Sergio Pérez: "O trabalho mais difícil".

O mexicano Sergio Pérez está à procura da sua grande forma da primavera. Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull Racing: "As pessoas não devem esquecer que o Checo tem o trabalho mais difícil do mundo."

Na primeira parte da temporada, o mexicano Sergio Pérez teve um desempenho cativante - duas vitórias e três pódios nas primeiras quatro corridas, liderando o Campeonato do Mundo.

Mas algo aconteceu a Pérez em Miami: "Checo" conseguiu arrancar da pole position, mas teve de admitir a derrota para Max Verstappen, que tinha partido do 9º lugar da grelha. Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull Racing: "Algo aconteceu mentalmente com o Sergio".

Começava assim a incrível série de dez vitórias consecutivas de Max. Pérez não conseguiu mais nenhuma vitória, tendo mostrado várias vezes um fraco desempenho na qualificação, o que comprometeu as suas prestações nos Grandes Prémios.

Christian Horner sai em defesa do veterano de 33 anos: "É claro que gostaríamos de ver melhores desempenhos do Checo. Mas as pessoas não se podem esquecer que ele tem o trabalho mais difícil do mundo".

"O Max conduz a um nível incrivelmente elevado e nunca perde um segundo sequer, e praticamente não comete erros. Os seus companheiros de cavalariça olham para os dados e têm de viver com pensamentos como: "Como é que ele pôde ser tão rápido ali? Acho que é preciso ter um carácter muito forte para não cair ao lado do Max".



"Acho que seria extremamente difícil para qualquer piloto fazer frente ao Max. Especialmente na forma atual de Verstappen."



Pérez tem os seus objectivos bem definidos para a corrida perante o seu público. Falando no paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez, o seis vezes vencedor do GP diz: "Este fim de semana de corrida é diferente de qualquer outro. Aqui quero ter um desempenho perfeito, e se há um Grande Prémio que se quer ganhar, é este".



"Também não há nenhum fim de semana de corrida em que eu tenha tantas participações. Claro que é um programa cansativo, mas isso faz parte. A partir de sexta-feira, quando estiver de volta ao carro de corrida, vai ser um pouco mais calmo."





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10