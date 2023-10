Campeón del Mundo Max Verstappen: Seguridad personal en México

Los mexicanos son extremadamente entusiastas de las carreras, por no decir locos por ellas. Para uno o dos aficionados, esto puede llegar rápidamente a lo insano. Ya se escucharon silbidos y abucheos aquí en 2021 y 2022 cuando se homenajeó a Max Verstappen. Mi colega periodista mexicano David Sánchez dice: "No es agradable, una minoría de aficionados hace que la mayoría parezca antideportiva."

Red Bull Racing no arriesga en el GP de México, lleno de tradición: Max Verstappen sólo se mueve por la ciudad con seguridad personal. El paddock de México, en particular, siempre está abarrotado; donde hay una multitud, suele haber un piloto en el centro de la misma.

El uso de guardaespaldas no es infrecuente en la Fórmula 1; en los últimos años, numerosos pilotos sólo han viajado acompañados de guardaespaldas experimentados. En una situación de amenaza, el piloto de Jenson Button dejó libre su coche en Brasil y se libró así de una agresión.

En México, Max Verstappen no solo puede conseguir su quinta victoria en un circuito (sería un récord personal), sino que también podría igualar a Alain Prost con el éxito número 51 en un GP. Y superaría su propio récord de 15 victorias al año.



Verstappen dice en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez: "Llegué a México el martes y en todos los lugares a los que fui recibí una calurosa bienvenida. Estoy aquí para hacer mi trabajo, pero no espero dificultades".



"La Fórmula 1 ha ganado muchos aficionados nuevos en los últimos años, y no todos reaccionan de la misma manera. Comprendo que los seguidores de un GP apoyen a su piloto favorito, pero debe mantenerse el respeto, sobre todo en una ceremonia de entrega de premios, cuando un deportista es homenajeado con el himno de su país. Si luego la gente silba o grita algo, no me parece bien".





Max Verstappen en México

2015 con Toro Rosso: 8º en parrilla, 9º en carrera.

2016 con Red Bull Racing: 3º/4º (penalización de cinco segundos).

2017 con Red Bull Racing: 2º/1º.

2018 con Red Bull Racing: 2º/1º.

2019 con Red Bull Racing: 4º/6º.

2021 con Red Bull Racing: 3./1.

2022 con Red Bull Racing: 1./1.





GP USA, Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10