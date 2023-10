Le champion du monde Max Verstappen : Protection personnelle au Mexique

Les Mexicains sont des passionnés de course, pour ne pas dire des fous de course. Chez certains supporters, cela peut vite tourner au vinaigre. En 2021 et 2022, on avait déjà entendu des sifflets et des huées lors de l'hommage rendu à Max Verstappen. Mon collègue journaliste mexicain David Sanchez dit : "Ce n'est pas beau, une minorité de fans fait paraître la majorité antisportive".

Red Bull Racing ne prend aucun risque lors du GP de tradition au Mexique : Max Verstappen ne se déplace dans la ville qu'avec une protection personnelle. Le paddock de Mexico, en particulier, est toujours plein à craquer. Là où une foule se déplace, un pilote est généralement le centre d'attention.

L'utilisation de gardes du corps n'est pas inhabituelle en Formule 1. De nombreux pilotes de course se sont déplacés ces dernières années uniquement en compagnie de gardes du corps expérimentés. Dans une situation menaçante, le pilote de Jenson Button a librement embouti sa voiture au Brésil et a ainsi échappé à une agression.

Au Mexique, Max Verstappen peut non seulement remporter sa cinquième victoire sur un seul circuit (ce qui serait un record personnel), mais il pourrait aussi égaler Alain Prost en remportant le GP numéro 51. Et il dépasserait ainsi son propre record de 15 victoires par an.



Verstappen déclare dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez : "Je suis arrivé au Mexique mardi et j'ai été accueilli très chaleureusement partout. Je suis ici pour faire mon travail, mais je ne m'attends pas à des difficultés".



"La Formule 1 a gagné beaucoup de nouveaux fans ces dernières années, et tous ne réagissent pas de la même manière. Je comprends que les supporters de GP soutiennent leur pilote préféré, mais le respect doit rester - c'est particulièrement vrai lors d'une cérémonie de remise de prix, lorsqu'un sportif est honoré par l'hymne de son pays. Si l'on siffle ou que l'on crie quelque chose à ce moment-là, je ne trouve pas cela correct".





Max Verstappen au Mexique

2015 avec Toro Rosso : 8e place sur la grille de départ, 9e place en course

2016 avec Red Bull Racing : 3e/4e (pénalité de cinq secondes)

2017 avec Red Bull Racing : 2ème/1ère.

2018 avec Red Bull Racing : 2ème/1ère.

2019 avec Red Bull Racing : 4e/6e.

2021 avec Red Bull Racing : 3ème/1ère.

2022 avec Red Bull Racing : 1er/1er.





GP des USA, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10