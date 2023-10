Il campione del mondo Max Verstappen: Sicurezza personale in Messico

I messicani sono estremamente entusiasti delle corse, per non dire pazzi per le corse. Per uno o due tifosi, questo può rapidamente sconfinare nel malsano. Già nel 2021 e nel 2022, quando Max Verstappen è stato premiato, qui si sono sentiti fischi e fischi. Il mio collega giornalista messicano David Sanchez dice: "Non è bello, una minoranza di tifosi fa sembrare la maggioranza antisportiva".

La Red Bull Racing non corre rischi nel tradizionale GP del Messico: Max Verstappen si muove in città solo con la sicurezza personale. Il paddock in Messico, in particolare, è sempre affollato; quando c'è una folla, di solito c'è un pilota al centro di essa.

L'uso di guardie del corpo non è raro in Formula 1: negli ultimi anni numerosi piloti hanno viaggiato solo in compagnia di guardie del corpo esperte. In una situazione di pericolo, l'autista di Jenson Button ha liberato la sua auto in Brasile, sfuggendo così a un'aggressione.

In Messico, Max Verstappen non solo può conquistare la sua quinta vittoria su un singolo circuito (sarebbe un record personale), ma potrebbe anche eguagliare Alain Prost con il successo numero 51 nei GP. E supererebbe il suo stesso record di 15 vittorie all'anno.



Verstappen dice nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez: "Sono arrivato in Messico martedì e ovunque sia andato ho ricevuto un'accoglienza molto calorosa. Sono qui per fare il mio lavoro, ma non mi aspetto alcuna difficoltà".



"La Formula 1 ha guadagnato molti nuovi fan negli ultimi anni, e non tutti reagiscono allo stesso modo. Capisco quando i tifosi del GP sostengono il loro pilota preferito, ma il rispetto deve rimanere - questo è particolarmente vero durante una cerimonia di premiazione quando un atleta viene onorato dall'inno del suo Paese. Se poi le persone fischiano o gridano qualcosa, non credo che vada bene".





Max Verstappen in Messico

2015 con la Toro Rosso: 8° in griglia, 9° in gara

2016 con Red Bull Racing: 3°/4° (penalità di cinque secondi).

2017 con la Red Bull Racing: 2°/1°.

2018 con Red Bull Racing: 2°/1°.

2019 con Red Bull Racing: 4°/6°.

2021 con Red Bull Racing: 3./1.

2022 con Red Bull Racing: 1./1.





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10