O Campeão do Mundo Max Verstappen: Segurança pessoal no México

O holandês Max Verstappen já conquistou quatro vitórias no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. A Red Bull Racing joga pelo seguro: Max é acompanhado por guarda-costas.

Os mexicanos são extremamente entusiastas das corridas, para não dizer loucos por corridas. Para um ou dois adeptos, isto pode rapidamente passar para o lado doentio. Já se ouviram assobios e vaias em 2021 e 2022, quando Max Verstappen foi homenageado. O meu colega jornalista mexicano David Sanchez diz: "Não é bonito, uma minoria de adeptos faz com que a maioria pareça antidesportiva".

A Red Bull Racing não está a correr riscos no tradicional GP do México: Max Verstappen só se desloca pela cidade com segurança pessoal. O paddock no México, em particular, está sempre cheio; onde há uma multidão, geralmente há um piloto no centro dela.

A utilização de guarda-costas não é invulgar na Fórmula 1, com muitos pilotos de corrida nos últimos anos a viajarem apenas na companhia de guarda-costas experientes. Numa situação ameaçadora, o motorista de Jenson Button bateu com o seu carro no Brasil, escapando assim a uma agressão.

No México, Max Verstappen não só pode conquistar a sua quinta vitória num único circuito (o que seria um recorde pessoal), como também pode igualar Alain Prost com o sucesso de GP número 51. E ultrapassaria o seu próprio recorde de 15 vitórias por ano.



Verstappen diz no paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez: "Cheguei ao México na terça-feira e fui muito bem recebido em todo o lado. Estou aqui para fazer o meu trabalho, mas não estou à espera de quaisquer dificuldades".



"A Fórmula 1 ganhou muitos novos fãs nos últimos anos e nem todos reagem da mesma forma. Compreendo quando os adeptos do GP apoiam o seu piloto preferido, mas o respeito deve manter-se - isto é especialmente verdade numa cerimónia de entrega de prémios quando um atleta é homenageado pelo hino do seu país. Se as pessoas assobiarem ou gritarem algo, não acho que isso seja correto".





Max Verstappen no México

2015 com a Toro Rosso: 8º na grelha, 9º na corrida

2016 com a Red Bull Racing: 3º/4º (penalização de cinco segundos).

2017 com a Red Bull Racing: 2º/1º.

2018 com a Red Bull Racing: 2º/1º.

2019 com a Red Bull Racing: 4º/6º.

2021 com a Red Bull Racing: 3./1.

2022 com a Red Bull Racing: 1./1.





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10