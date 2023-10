Lewis Hamilton (Mercedes) : "C'est ridicule".

Le septuple champion de Formule 1 Lewis Hamilton a réalisé une course de classe au Texas, mais sa Mercedes a ensuite été déclarée non conforme au règlement. Lewis insinue que la FIA a négligé quelque chose.

Lewis Hamilton, la star de Mercedes, a toujours réussi à sortir quelque chose de spécial de son casque sur le circuit texan.

Mais quelques heures après la course, la FIA a envoyé un gros courrier : plaque de fond de la Mercedes trop usée, disqualification. Lewis Hamilton dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez : "La disqualification a gâché tout le beau week-end du Texas. Ils n'ont contrôlé que quelques voitures, et la moitié d'entre elles n'étaient pas conformes au règlement. Je dois donc supposer qu'il y avait encore plus de voitures qui auraient été recalées lors d'un contrôle".

La FIA a procédé normalement : Quatre voitures ont été choisies au hasard et contrôlées sur différents points. Ces points varient d'une course à l'autre, les écuries ne savent pas ce qui sera examiné à la loupe après un engagement donné.

Hamilton poursuit : "Cette plaque de fond n'a absolument rien à voir avec la performance de la voiture. Il est clair que tout le monde essaie de rouler avec le moins de garde au sol possible - parce que c'est là que l'effet d'appui est le plus durable. En même temps, nous savons aussi à quel point ces voitures sont réglées de manière rigide et comment elles se comportent sur les ondulations du circuit".



"Je trouve tout cela regrettable, car nous avons passé un week-end formidable devant une magnifique foule de supporters. Nous faisons des progrès fabuleux avec ce sport, mais ce qui s'est passé après le GP des États-Unis est ridicule et ternit le tableau".



"J'aurais géré les choses différemment. Tout le monde savait à quel point la piste était ondulée et que les plaques s'usaient. J'aurais donc permis à tous les concurrents de monter une nouvelle plaque après le sprint.





GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10