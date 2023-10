Lewis Hamilton (Mercedes): "È ridicolo".

Il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha condotto una gara di classe in Texas, ma in seguito la sua Mercedes è stata dichiarata non conforme. Lewis insinua che la FIA abbia trascurato qualcosa.

Un'ottima guida fino al secondo posto sul Circuit of the Americas, più volte la stella della Mercedes Lewis Hamilton ha tirato fuori qualcosa di molto speciale dal suo casco sulla pista texana.

Ma poche ore dopo la gara, la FIA gli ha inviato un messaggio importante: la piastra del pavimento della Mercedes era troppo usurata ed è stato squalificato. Lewis Hamilton nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez: "La squalifica ha rovinato tutto il bellissimo weekend del Texas. Hanno controllato solo un paio di vetture e la metà di esse non erano conformi al regolamento. Devo quindi supporre che ci fossero più vetture che non avrebbero superato un controllo".

La FIA ha proceduto normalmente: Quattro vetture sono state selezionate a caso e controllate su vari punti. Questi punti variano da gara a gara e le scuderie non sanno cosa verrà controllato dopo una determinata gara.

Hamilton ha continuato: "Questa piastra non ha nulla a che fare con le prestazioni della vettura. Naturalmente, tutti cercano di guidare con la minore altezza da terra possibile, perché è in quel momento che la deportanza ha l'effetto più duraturo. Allo stesso tempo, sappiamo anche quanto siano rigide queste auto e come si comportino sulle onde della pista".



"Penso che sia un peccato perché abbiamo avuto un grande weekend davanti a una magnifica cornice di tifosi. Stiamo facendo progressi favolosi con questo sport, ma quello che è successo dopo il GP degli USA è ridicolo e offusca il quadro".



"Avrei gestito la situazione in modo diverso. Tutti sapevano che la pista era ondulata e che le piastre si stavano consumando. Avrei quindi permesso a tutti i concorrenti di montare una nuova piastra dopo lo sprint.





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10