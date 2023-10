Lewis Hamilton (Mercedes): "Isto é ridículo".

Uma excelente condução até ao segundo lugar no Circuito das Américas, a estrela da Mercedes, Lewis Hamilton, consegue sempre algo muito especial com o seu capacete na pista texana.

Mas, horas depois da corrida, a FIA enviou-lhe uma grande mensagem: a placa do piso do Mercedes estava demasiado gasta e ele foi desclassificado. Lewis Hamilton no paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez: "A desclassificação estragou todo o belo fim de semana no Texas. Só verificaram um par de carros e metade deles não estava em conformidade com os regulamentos. Por isso, tenho de assumir que havia mais carros que não teriam passado no controlo".

A FIA procedeu normalmente: Quatro carros foram seleccionados aleatoriamente e verificados em vários pontos. Estes pontos variam de corrida para corrida e as equipas de corrida não sabem o que vai ser verificado após uma determinada corrida.

Hamilton continuou: "Esta placa de pavimento não tem nada a ver com o desempenho do carro. É claro que toda a gente tenta conduzir com a menor distância ao solo possível - porque é quando a força descendente tem o efeito mais duradouro. Ao mesmo tempo, também sabemos o quão rígidos estes carros estão afinados e como se comportam com as ondas na pista de corrida."



"Acho que é tudo uma infelicidade porque tivemos um fim de semana fantástico perante um cenário magnífico de fãs. Estamos a fazer progressos fabulosos com este desporto, mas o que aconteceu depois do GP dos EUA é ridículo e mancha a imagem."



"Eu teria lidado com a situação de forma diferente. Todos sabiam como a pista era ondulada e que as placas estavam a desgastar-se. Por isso, teria permitido que todos os concorrentes colocassem uma nova placa após o sprint.





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10