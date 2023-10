Mexique : le matador local Sergio Pérez croit à la victoire à domicile

Sergio Pérez est déjà monté deux fois sur le podium lors de sa course à domicile. Mais le grand rêve de gagner à domicile ne s'est pas encore réalisé. La star de Red Bull Racing veut changer cela cette année.

Depuis le retour du Grand Prix du Mexique au calendrier du championnat du monde, il n'y a eu qu'une seule fois où Sergio Pérez n'a pas marqué de points à domicile : en 2018, il a dû abandonner sa monoplace rose Racing Point au stand en raison de problèmes de freinage. En dehors de cela, le pilote de 33 ans originaire de Guadalajara a toujours fait partie du top 10 du GP du Mexique : en 2015, il a terminé huitième, l'année suivante, il a pris la dixième place et en 2017, il a terminé sa course à domicile en septième position, un exploit qu'il a réitéré en 2019.

Lors de la saison Corona 2020, la Formule 1 ne s'est pas rendue au Mexique, puis la course sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez a de nouveau fait partie du calendrier du championnat du monde et Sergio Pérez, qui pilote depuis 2021 pour l'équipe Red Bull Racing, a eu le plaisir de monter sur le podium à domicile ces deux dernières années en terminant à chaque fois troisième.

Mais le grand triomphe n'a pas encore eu lieu. L'actuel deuxième du championnat du monde en est convaincu, cela pourrait changer cette année. Il souligne : "Mon plus grand rêve est de remporter la victoire à domicile" et explique : "Je pense que la densité des performances était plus élevée à Austin que ne le laissait supposer le résultat du GP. Deux dixièmes au maximum séparaient le top 5 ou le top 6, je pense juste que le sprint nous a fait rater un peu la direction".

"Mais il est certain que nous avons fait quelques bons progrès. Après la course du Qatar, nous avons passé quelques très bonnes journées à l'usine, où nous sommes vraiment entrés dans les détails et avons compris beaucoup de choses. C'est pourquoi je pense que nous sommes à nouveau en tête", ajoute le sextuple vainqueur du GP.

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classement au championnat du monde (après 18 GP sur 22, y compris 5 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10