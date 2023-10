Messico: l'eroe locale Sergio Pérez crede nella vittoria casalinga

Dal ritorno del Gran Premio del Messico nel calendario del Campionato del Mondo, Sergio Pérez non è riuscito a conquistare punti nella sua gara di casa solo una volta: nel 2018, infatti, è stato costretto a rientrare ai box con la sua Racing Point rosa a causa di problemi ai freni. A parte questo, il 33enne di Guadalajara ha sempre fatto parte della top-10 del GP del Messico: nel 2015 si è classificato ottavo, l'anno successivo decimo e nel 2017 ha concluso la sua gara di casa al settimo posto, impresa che ha ripetuto nel 2019.

La Formula 1 non ha corso in Messico nella stagione Corona 2020, dopodiché la gara all'Autódromo Hermanos Rodríguez è tornata a far parte del calendario del campionato del mondo e Sergio Pérez, che dal 2021 guida per il team Red Bull Racing, ha potuto godere di un podio davanti al pubblico di casa con il terzo posto in ciascuno degli ultimi due anni.

Il grande trionfo, tuttavia, gli è finora sfuggito. L'attuale vicecampione del mondo è convinto che quest'anno le cose potrebbero cambiare. Sottolinea: "È il mio sogno più grande ottenere una vittoria in casa" e spiega: "Penso che la densità delle prestazioni ad Austin sia stata superiore a quella che il risultato del GP suggerirebbe. La top-5 o la top-6 erano separate da due decimi al massimo, credo solo che abbiamo mancato un po' il bersaglio con lo sprint".

"Ma abbiamo fatto sicuramente dei buoni progressi. Dopo la gara in Qatar abbiamo trascorso un paio di giorni molto buoni in fabbrica, approfondendo e comprendendo molte cose. Quindi credo che ora siamo tornati in testa", ha aggiunto il sei volte vincitore del GP.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 GP su 22, inclusi 5 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10