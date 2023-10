México: O herói local Sergio Pérez acredita na vitória em casa

Desde o regresso do Grande Prémio do México ao calendário do Campeonato do Mundo, Sergio Pérez só não conseguiu marcar pontos na sua corrida caseira uma única vez: em 2018, teve de levar à box o seu Racing Point rosa devido a problemas de travões. Para além disso, o piloto de Guadalajara, de 33 anos, fez sempre parte do top-10 no GP do México: em 2015, terminou em oitavo, no ano seguinte em décimo e em 2017 terminou a sua corrida em casa em sétimo lugar, um feito que repetiu em 2019.

A Fórmula 1 não correu no México na temporada Corona de 2020, após a qual a corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez voltou a fazer parte do calendário do Campeonato do Mundo e Sergio Pérez, que tem conduzido para a equipa Red Bull Racing desde 2021, conseguiu desfrutar de um pódio em frente ao seu público local em terceiro lugar em cada um dos últimos dois anos.

O grande triunfo, no entanto, tem-lhe escapado até agora. O atual vice-campeão do mundo está convencido de que isso pode mudar este ano. Ele enfatiza: "É o meu maior sonho conseguir uma vitória em casa", e explica: "Acho que a densidade do desempenho em Austin foi maior do que o resultado do GP poderia sugerir. Os top-5 ou top-6 estavam separados por dois décimos, no máximo, só acho que falhámos um pouco o objetivo ao sprintar".

"Mas fizemos bons progressos, sem dúvida. Depois da corrida no Qatar, passámos uns dias muito bons na fábrica, a trabalhar em pormenor e a perceber muitas coisas. Por isso, acho que agora estamos de volta à frente", acrescentou o seis vezes vencedor de GPs.

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GP, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10