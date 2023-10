Oliver Bearman: "Intenta no estorbar".

Oliver Bearman tiene motivos para alegrarse: el británico, de sólo 18 años, disputará este fin de semana la primera sesión de entrenamientos libres en México con el coche de Haas. Esto le convierte en el piloto más joven de su país en participar en un fin de semana de carreras en la categoría reina de las cuatro ruedas. "Es emocionante, por supuesto, y estoy muy contento de poder cumplir mi sueño de salir en un coche de Fórmula 1", comentó el piloto de Fórmula 2.

"Será abrumador salir con los pilotos de Fórmula 1 que he observado en los últimos años. La idea de estar en pista con pilotos de la talla de Lewis Hamilton y Fernando Alonso también da un poco de miedo. Intento no estorbar. Estoy muy emocionado, pero creo que una vez en la pista todo me parecerá normal y no pensaré en ello", añade Bearman, que se ha preparado bien para la carrera.

"Ante todo he estado trabajando en mi forma física, centrándome en la parte superior del cuerpo, porque el paso de la Fórmula 2 a la Fórmula 1 es bastante grande, sobre todo en lo que respecta al cuello. En México hay muchas zonas de frenada, así que nos hemos centrado sobre todo en eso. Vi sesiones anteriores en México y observé cómo cambian las condiciones de la pista", describe el junior de Ferrari.

"También intenté cogerle el pulso al coche en el simulador y familiarizarme con el volante, que también es bastante diferente al del coche de Fórmula 2. También hice un test en Fiorentina (Italia). También hice un test en Fiorano en un antiguo Fórmula 1. Fue bonito conocer el coche. Fue bueno conocer la velocidad y las fuerzas g, para que la carrera de México no sea demasiado impactante", añade Bearman.

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 GP, incluidos 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10