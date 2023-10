Oliver Bearman : "Essayer de ne pas être dans le chemin".

Oliver Bearman peut se réjouir : le jeune Britannique de 18 ans seulement participera ce week-end à la première séance d'essais libres au Mexique au volant de la voiture Haas. Il devient ainsi le plus jeune pilote de son pays à participer à un week-end de course de la catégorie reine des quatre roues. "C'est évidemment très excitant et je suis très heureux de pouvoir réaliser mon rêve de m'aligner dans une voiture de Formule 1", a déclaré le pilote de Formule 2 à ce sujet.

"Ce sera extraordinaire d'évoluer aux côtés des pilotes de Formule 1 que j'ai observés ces dernières années. L'idée d'être en piste avec des gens comme Lewis Hamilton et Fernando Alonso est aussi un peu effrayante. J'essaie de ne pas être dans le chemin. Je suis très excité, mais je pense qu'une fois sur la piste, je me sentirai comme d'habitude et je n'y penserai plus", ajoute Bearman, qui s'est bien préparé pour les engagements.

"J'ai d'abord travaillé sur ma condition physique, en me concentrant sur le haut du corps, car le passage de la Formule 2 à la Formule 1 est assez important, notamment en ce qui concerne la nuque. Au Mexique, nous avons beaucoup de zones de freinage difficiles, c'est sur cela que nous nous sommes le plus concentrés. J'ai regardé les sessions mexicaines précédentes et j'ai observé comment les conditions de piste changent", explique le jeune pilote Ferrari.

"J'ai aussi essayé de me familiariser avec la voiture dans le simulateur et avec le volant, qui est aussi assez différent de celui de la Formule 2. J'ai également effectué un test à Fiorano dans une ancienne Formule 1. C'était bien d'apprendre à connaître la vitesse et les forces g pour que la course au Mexique ne soit pas un trop grand choc", ajoute Bearman.

Classement au championnat du monde (après 18 GP sur 22, y compris 5 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10