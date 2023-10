Oliver Bearman: "Cercate di non intralciare".

Il giovane ferrarista Oliver Bearman è autorizzato a disputare le prime sessioni di prove libere in Messico e ad Abu Dhabi con la Haas. L'adolescente britannico spiega come si è preparato per queste gare.

Oliver Bearman ha motivo di rallegrarsi: il britannico, che ha solo 18 anni, parteciperà alla prima sessione di prove libere in Messico questo fine settimana con la vettura Haas. Questo lo rende il più giovane pilota del suo Paese a partecipare a un weekend di gara nella classe regina delle quattro ruote. È emozionante, naturalmente, e sono molto felice di poter realizzare il mio sogno di salire su un'auto di Formula 1", ha commentato il pilota di Formula 2. "Sarà un'esperienza travolgente passare alla Formula 1.

"Sarà travolgente andare in pista con i piloti di Formula 1 che ho osservato negli ultimi anni. Anche il pensiero di scendere in pista con piloti del calibro di Lewis Hamilton e Fernando Alonso mi spaventa un po'. Cerco di non essere d'intralcio. Sono molto emozionato, ma credo che una volta in pista mi sembrerà tutto normale e non ci penserò più", aggiunge Bearman, che si è preparato bene per la gara.

"Innanzitutto ho lavorato sulla mia forma fisica, concentrandomi sulla parte superiore del corpo, perché il passaggio dalla Formula 2 alla Formula 1 è piuttosto grande, soprattutto per quanto riguarda il collo. In Messico ci sono molte frenate brusche, quindi è su questo che ci siamo concentrati maggiormente. Ho guardato le precedenti sessioni in Messico e ho osservato come cambiano le condizioni della pista", racconta il giovane della Ferrari.

"Ho anche cercato di acquisire un certo feeling con la vettura al simulatore e di familiarizzare con il volante, che è molto diverso da quello della Formula 2. Ho anche fatto un test a Fiorano, dove ho avuto l'opportunità di provare la vettura in un'ora e mezza. Ho anche fatto un test a Fiorano con una vecchia Formula 1. È stato bello prendere confidenza con la macchina. È stato bello conoscere la velocità e le forze g, in modo che la gara in Messico non sia troppo sconvolgente", aggiunge Bearman.

