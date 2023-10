Oliver Bearman: "Tenta não te meteres no caminho".

Oliver Bearman, jovem piloto da Ferrari, está autorizado a participar nas primeiras sessões de treinos livres no México e em Abu Dhabi com o piloto da Haas. O adolescente da Grã-Bretanha explica como se preparou para estas corridas.

Oliver Bearman tem motivos para se regozijar: o britânico, de apenas 18 anos, vai participar na primeira sessão de treinos livres no México, este fim de semana, com o carro da Haas. Isto faz dele o mais jovem piloto do seu país a participar num fim de semana de corrida na classe das quatro rodas motrizes. "É emocionante, claro, e estou muito feliz por poder realizar o meu sonho de correr num carro de Fórmula 1", comentou o piloto de Fórmula 2.

"Vai ser impressionante andar com os pilotos de Fórmula 1 que tenho observado nos últimos anos. A ideia de estar em pista com pilotos como Lewis Hamilton e Fernando Alonso também é um pouco assustadora. Tento não atrapalhar. Estou muito entusiasmado, mas acho que quando estiver na pista vai parecer normal e não vou pensar nisso", acrescenta Bearman, que se preparou bem para a corrida.

"Antes de mais, tenho estado a trabalhar na minha forma física, concentrando-me na parte superior do corpo, porque o passo da Fórmula 2 para a Fórmula 1 é bastante grande, especialmente no que diz respeito ao pescoço. No México temos muitas zonas de travagem difíceis, por isso foi nisso que nos concentrámos mais. Assisti a sessões anteriores no México e observei como as condições da pista mudam", descreve o júnior da Ferrari.

"Também tentei sentir o carro no simulador e familiarizar-me com o volante, que também é bastante diferente do do carro de Fórmula 2. Também fiz um teste em Fiorano num antigo carro de Fórmula 1. Foi bom conhecer a velocidade e as forças g para que a corrida no México não seja um grande choque", acrescenta Bearman.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GP, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10