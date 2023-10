Disqualification d'Hamilton : Mercedes trop agressive ?

Pour Lewis Hamilton, le dimanche de course à Austin s'est terminé sur une énorme déception. Après s'être frayé un chemin vers la tête de la course sur le Circuit des Amériques, le pilote Mercedes a réussi à mettre la pression sur le leader Max Verstappen. La star de Red Bull Racing a certes franchi la ligne d'arrivée en première position, mais Hamilton a pu se réjouir de sa performance et de sa deuxième place.

Mais cette joie n'a pas duré longtemps, car après le passage du drapeau à damier, la FIA a examiné la voiture de course du septuple champion du monde et a conclu que la plaque de fond de sa voiture était trop usée et ne correspondait plus aux spécifications du règlement, raison pour laquelle le Britannique a été exclu du classement après coup. Les gardiens du règlement ont également constaté la même infraction chez Charles Leclerc, la star de Ferrari a été disqualifiée de la même manière.

Hamilton s'est agacé de la procédure habituelle des régulateurs consistant à examiner de plus près certaines voitures après la course. Et il a affirmé que la plaque de fond n'avait eu aucun effet sur les performances de sa voiture officielle. Pour son adversaire Max Verstappen, une chose est sûre : Mercedes s'est trompée sur la garde au sol.

Le triple champion explique : "Il ne faut pas oublier qu'Austin dispose de nombreuses bosses et après avoir dû régler la voiture après seulement une heure d'entraînement en raison du format du sprint, c'était un peu un jeu de hasard d'y parvenir correctement. De notre côté, nous étions un peu trop conservateurs et Mercedes était nettement trop agressive. C'est ainsi que nous avons été disqualifiés".

"Nous savons qu'il est possible d'augmenter les performances en réduisant la garde au sol. Mais avec les grosses bosses qu'il y a à Austin, il faut être un peu prudent à ce sujet", souligne le pilote aux 50 victoires en GP.

Classement au championnat du monde (après 18 GP sur 22, y compris 5 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10