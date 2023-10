Squalifica di Hamilton: Mercedes troppo aggressiva?

Per Lewis Hamilton, la gara di domenica ad Austin si è conclusa con una grande delusione. Dopo aver lottato per arrivare in testa alla gara sul Circuit of the Americas, il pilota della Mercedes è riuscito a mettere sotto pressione il leader Max Verstappen. La stella della Red Bull Racing ha chiuso al primo posto, ma Hamilton ha potuto godere di una forte prestazione e del secondo posto.

Ma questa gioia non è durata a lungo, perché dopo la bandiera a scacchi, la FIA ha esaminato la monoposto del sette volte campione del mondo ed è giunta a una conclusione: il pianale della sua auto era troppo usurato e non rispettava più le specifiche del regolamento, quindi il britannico è stato escluso retroattivamente dalla classifica. Anche Charles Leclerc è risultato aver commesso la stessa infrazione e la stella della Ferrari è stata squalificata allo stesso modo.

Hamilton si è detto infastidito dalla procedura abituale dei commissari sportivi di esaminare più da vicino alcune vetture dopo la gara. E ha affermato che la piastra non ha avuto alcun effetto sulle prestazioni della sua vettura aziendale. Per il suo avversario Max Verstappen è chiaro: la Mercedes ha sbagliato l'altezza da terra.

Il triplice campione ha spiegato: "Bisogna considerare che ad Austin ci sono molti dossi e, dopo aver dovuto settare la vettura dopo una sola ora di prove a causa del formato sprint, è stato un po' un azzardo azzeccare il giusto assetto. Da parte nostra, siamo stati un po' troppo conservativi e la Mercedes è stata chiaramente troppo aggressiva. Ecco come si è arrivati alla squalifica".

"Sappiamo che è possibile aumentare le prestazioni riducendo l'altezza da terra. Ma con i grandi dossi che ci sono ad Austin, bisogna fare un po' di attenzione", ha sottolineato il 50 volte vincitore del GP.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 dei 22 GP, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10