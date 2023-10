Desqualificação de Hamilton: Mercedes demasiado agressiva?

O facto de Lewis Hamilton ter sido desclassificado do GP de Austin deveu-se à distância ao solo que a Mercedes escolheu, Max Verstappen está convencido. Os adversários foram demasiado agressivos a este respeito, tem a certeza.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Para Lewis Hamilton, a corrida de domingo em Austin terminou com uma grande desilusão. Depois de lutar para chegar à frente na corrida no Circuito das Américas, o piloto da Mercedes conseguiu colocar o líder Max Verstappen sob pressão. A estrela da Red Bull Racing terminou em primeiro lugar, mas Hamilton conseguiu desfrutar de um forte desempenho e do segundo lugar.

Mas essa alegria não durou muito, porque após a bandeira quadriculada cair, a FIA examinou o piloto de GP do sete vezes campeão mundial e chegou à conclusão: a placa de piso em seu carro estava muito desgastada e não atendia mais às especificações dos regulamentos, então o britânico foi retroativamente excluído da classificação. Charles Leclerc também cometeu a mesma infração e a estrela da Ferrari foi desclassificada da mesma forma.

Hamilton ficou irritado com o procedimento habitual dos comissários de pista de examinarem mais de perto alguns carros após a corrida. E afirmou que a placa de pavimento não teve qualquer efeito no desempenho do carro da sua empresa. Para o seu adversário Max Verstappen é claro: a Mercedes enganou-se na distância ao solo.

O tricampeão explicou: "É preciso ter em conta que Austin tem muitos solavancos e, depois de ter de configurar o carro após apenas uma hora de treinos devido ao formato de sprint, foi um pouco arriscado acertar. Pela nossa parte, fomos um pouco conservadores demais e a Mercedes foi claramente demasiado agressiva. Foi assim que surgiu a desqualificação".

"Sabemos que é possível aumentar o desempenho se reduzirmos a distância ao solo. Mas com os grandes solavancos que existem em Austin, é preciso ter um pouco de cuidado", enfatizou o 50 vezes vencedor do GP.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GP, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10