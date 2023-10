Lewis Hamilton: "È lì che abbiamo le migliori possibilità".

La superiorità della Red Bull Racing quest'anno è evidente se si guarda alla classifica del campionato mondiale. La squadra del tre volte campione Max Verstappen ha già raccolto quest'anno più del doppio dei punti rispetto alla prima rivale Mercedes. Con l'eccezione del Gran Premio di Singapore, vinto da Carlos Sainz, la squadra di Milton Keynes ha conquistato tutte le vittorie dei GP.

La Mercedes, invece, rischia di vivere la sua prima stagione senza vittorie dal 2011. Ma la scuderia ha ancora quattro gare per raggiungere l'agognato primo posto. L'anno scorso, George Russell ha portato il riscatto alla squadra del boss Toto Wolff in Brasile. Secondo Lewis Hamilton, la gara di Interlagos offre anche una delle due grandi possibilità di trionfare in un GP per il marchio con la stella.

Il sette volte campione del mondo avverte un'altra possibilità nel prossimo GP del Messico. "Ovviamente è sempre difficile dire: 'Ehi, andremo bene qui o là'", ammette Hamilton nel paddock del Messico. "Siamo riusciti a fare dei progressi, ma non posso prevedere a quale delle quattro gare rimanenti saremo più vicini".

"Ma l'anno scorso siamo stati vicini qui, quindi spero che sarà lo stesso questa volta e che saremo abbastanza forti perché sia sufficiente. Se riusciremo ad azzeccare la strategia questo fine settimana, forse potremo sfidare la Red Bull Racing", ha auspicato il 103 volte vincitore di un GP, che si è avvicinato al leader Verstappen nella recente prova di Austin, ma è stato squalificato dopo la gara per una pedana troppo usurata.

"Il Brasile è stato un ottimo posto per noi l'anno scorso", aggiunge l'attuale terzo pilota del Mondiale. "Se riusciamo ad avvicinarci anche lì, allora ci aspettano due gare molto forti. Ad Abu Dhabi, credo che il divario sarà di nuovo maggiore. Ecco perché penso che avremo le migliori possibilità di vincere nelle prossime due gare".

Classifica del campionato del mondo (dopo 18 GP su 22, di cui 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10