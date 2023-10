Lewis Hamilton: "É aí que temos as melhores hipóteses".

A superioridade da Red Bull Racing este ano é óbvia quando se olha para a classificação do campeonato do mundo. A equipa do tricampeão Max Verstappen já conquistou este ano mais do dobro dos pontos que a sua primeira rival Mercedes. Com exceção do Grande Prémio de Singapura, ganho por Carlos Sainz, a equipa de Milton Keynes conquistou todas as vitórias nos GP.

A Mercedes, por outro lado, corre o risco de viver a sua primeira época sem vitórias desde 2011. Mas a equipa de fábrica ainda tem quatro corridas pela frente para alcançar o cobiçado primeiro lugar. No ano passado, George Russell trouxe a redenção à equipa do chefe de equipa Toto Wolff no Brasil. Segundo Lewis Hamilton, a corrida em Interlagos também oferece uma das duas grandes chances de um triunfo em GP para a marca da estrela.

O sete vezes campeão mundial sente outra chance no próximo GP do México. "É sempre difícil, é claro, dizer: 'Ei, vamos ser bons aqui ou ali'", admite Hamilton no paddock do México. "Conseguimos fazer alguns progressos, mas não posso prever de qual das quatro corridas restantes estaremos mais próximos."

"Mas no ano passado estivemos perto aqui, por isso espero que seja o mesmo desta vez e que sejamos suficientemente fortes para que seja suficiente. Se conseguirmos acertar a estratégia neste fim de semana, talvez possamos desafiar a Red Bull Racing", esperava o vencedor de 103 GPs, que se aproximou do líder Verstappen no recente confronto em Austin, mas foi desclassificado após a corrida por uma placa de piso muito desgastada.

"O Brasil foi um lugar muito bom para nós no ano passado", acrescenta o atual terceiro colocado no Campeonato Mundial. "Se conseguirmos ficar mais perto de lá também, então teremos duas corridas muito fortes pela frente. Em Abu Dhabi, acho que a diferença será maior novamente. É por isso que acho que teremos a melhor hipótese de vencer nas próximas duas corridas."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GPs, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10