Disqualifications d'Austin : ce que dit Timo Glock

Après la course d'Austin, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont été disqualifiés. Le pilote Mercedes a réagi avec incompréhension, la star de Ferrari a accepté la sanction en grinçant des dents. Voici ce que dit Timo Glock, vétéran des GP.

La joie de la deuxième place du GP sur le Circuit of the Americas à Austin n'a pas duré longtemps pour Lewis Hamilton. En effet, quelques heures après la course, il était clair que le septuple champion avait été disqualifié de la course parce que la plaque de fond de sa voiture GP n'était pas conforme au règlement. Le même sort a été réservé à la star de Ferrari Charles Leclerc, qui avait terminé le GP du Texas à la sixième place.

Le pilote Mercedes a réagi à l'exclusionen critiquant les gardiens du règlement, tandis que Leclerc a été surpris par la disqualification, mais l'a acceptée en grinçant des dents. "Bien sûr, c'est embêtant, mais les règles sont les règles, nous devons avaler cette pilule amère", a déclaré le Monégasque dans le paddock de Mexico.

L'ancien pilote de GP et actuel expert de Sky-TV Timo Glock écrit dans sa chronique à propos de l'exclusion a posteriori des deux stars du GP : "On essaie bien sûr toujours de maintenir la hauteur de la voiture aussi basse que possible. A Austin, la grande problématique était que la piste était si irrégulière et que les voitures se posaient très souvent".

Et l'Allemand d'expliquer : "Les deux voitures étaient apparemment trop basses de quelques millimètres, ce qui a été le point décisif pour que le soubassement ne soit plus dans la zone de tolérance aux points de mesure respectifs.Cela peut arriver quand on va à la limite. C'est dommage pour Mercedes et Ferrari, mais probablement le plus ennuyeux pour Lewis Hamilton, en ce qui concerne également le championnat du monde des pilotes contre Sergio Pérez".

GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classement au championnat du monde (après 18 GP sur 22, y compris 5 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10