Squalifiche da Austin: cosa dice Timo Glock

La gioia per il secondo posto nel GP sul Circuit of the Americas di Austin non è durata a lungo per Lewis Hamilton. Perché poche ore dopo la gara è stato chiaro: il sette volte campione è stato squalificato dalla gara perché il pannello del pavimento della sua auto da GP non era conforme al regolamento. La stessa sorte è toccata alla stella della Ferrari Charles Leclerc, che aveva concluso il GP del Texas al sesto posto.

Il pilota della Mercedes ha reagito all'esclusionecriticando i responsabili del regolamento, mentre Leclerc si è detto sorpreso della squalifica ma l'ha accettata a malincuore. "Certo, è fastidioso, ma le regole sono regole, dobbiamo ingoiare questo boccone amaro", ha spiegato il monegasco nel paddock del Messico.

L'ex pilota di GP e attuale opinionista di Sky TV Timo Glock scrive nella sua rubrica sulla successiva esclusione delle due star del GP: "Naturalmente, si cerca sempre di mantenere l'altezza del veicolo il più bassa possibile. Ad Austin, il grande problema era che la pista era così irregolare e le auto si toccavano molto spesso".

E il tedesco spiega: "Le due vetture erano apparentemente troppo basse di qualche millimetro, il che è stato decisivo per far sì che il sottoscocca non rientrasse più nei limiti di tolleranza nei rispettivi punti di misurazione. Peccato per Mercedes e Ferrari, ma probabilmente più fastidioso per Lewis Hamilton in termini di campionato piloti contro Sergio Pérez".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 GP su 22, inclusi 5 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10