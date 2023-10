Desqualificações em Austin: o que diz Timo Glock

Após a corrida de Austin, Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram desclassificados. O piloto da Mercedes reagiu com incompreensão, a estrela da Ferrari aceitou de má vontade a penalização. Eis o que diz o veterano do GP Timo Glock.

A alegria pelo segundo lugar no GP do Circuito das Américas, em Austin, não durou muito para Lewis Hamilton. Porque algumas horas depois da corrida ficou claro: o sete vezes campeão foi desclassificado da corrida porque o painel do assoalho do seu carro de GP não estava de acordo com as regras. O mesmo destino teve a estrela da Ferrari Charles Leclerc, que tinha terminado o GP do Texas em sexto lugar.

O piloto da Mercedes reagiu à exclusãocriticando os responsáveis pelas regras, enquanto Leclerc ficou surpreendido com a desqualificação, mas aceitou-a com relutância. "Claro, é irritante, mas regras são regras, temos que engolir esta pílula amarga", explicou o monegasco no paddock do México.

O antigo piloto de GP e atual comentador da Sky TV, Timo Glock, escreve na sua coluna sobre a subsequente exclusão das duas estrelas de GP: "É claro que se tenta sempre manter a altura do veículo o mais baixa possível. Em Austin, o grande problema foi o facto de a pista ser tão irregular e os carros baterem com muita frequência".

E o alemão explica: "Aparentemente, os dois carros estavam alguns milímetros mais baixos, o que foi o ponto decisivo para que a parte inferior da carroçaria deixasse de estar dentro do intervalo de tolerância nos respectivos pontos de medição. É uma pena para a Mercedes e para a Ferrari, mas provavelmente mais irritante para Lewis Hamilton em termos do campeonato de pilotos contra Sergio Pérez também."

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GP, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10