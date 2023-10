Disqualifications à Austin : Critique du format du sprint

Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont reçu un gros courrier de la FIA après le GP d'Austin : les deux stars du GP ont été exclues a posteriori du classement car leurs voitures n'étaient pas conformes aux règles et ont donc été considérées comme illégales. En cause, la plaque de fond, trop usée après le week-end sur le circuit texan et ses nombreuses bosses, qui ne présentait plus les dimensions minimales requises.

La star de Mercedes s'est énervée : "Cette plaque de fond n'a absolument rien à voir avec les performances de la voiture. Il est clair que tout le monde essaie de rouler avec le moins de garde au sol possible - parce que c'est là que l'effet d'appui est le plus durable". Et il a souligné : "J'aurais résolu cela différemment. Tout le monde savait à quel point la piste est ondulée et que les plaques s'usent. J'aurais donc permis à tous les concurrents de monter une nouvelle plaque après le sprint".

Ses collègues font également référence aux bosses et au format du sprint, qui oblige les équipes à déterminer les réglages des voitures pour le reste du week-end après la seule séance d'essais libres. "A cause du format sprint, tu fais environ 15 tours lors de la première séance d'essais et tu as assez peu de carburant à bord", explique Pierre Gasly.

Le pilote Alpine va dans le même sens que Hamilton : "Ensuite, tu dois évaluer ce qui se passe lors des tours suivants, lors des deux qualifications, du sprint et de toute la course. Là, tu dois décider quasiment à l'aveugle, car tu n'as que peu d'informations. On pourrait peut-être améliorer la situation en nous donnant plus de temps pour adapter le set-up si nécessaire".

Alex Albon, pilote Williams, est d'accord avec lui : "Comme le dit Pierre, les équipes ne disposent que de peu de données de la première séance d'essais pour déterminer la garde au sol de la voiture pour le reste du week-end. Il ne reste même pas assez de temps pour faire le plein des voitures lors de la première séance d'essais pour que nous puissions avoir une idée de ce qu'elles doivent être".

GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classement au championnat du monde (après 18 GP sur 22, y compris 5 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10