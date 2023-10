Squalifiche ad Austin: Critiche al formato sprint

Per Lewis Hamilton e Charles Leclerc c'è stata una fitta corrispondenza da parte della FIA dopo il GP di Austin: le due star del GP sono state escluse retroattivamente dalla classifica perché le loro vetture non rispettavano il regolamento e sono state quindi classificate come illegali. La causa è da ricercare nel pianale, che dopo il weekend sul tracciato texano, caratterizzato da numerosi dossi, era troppo usurato e non aveva più le dimensioni minime richieste.

La stella della Mercedes si è infastidita: "Questa piastra non ha nulla a che fare con le prestazioni della vettura. Ovviamente tutti cercano di guidare con la minore altezza da terra possibile, perché è in quel momento che la deportanza ha l'effetto più duraturo". E ha sottolineato: "Io avrei risolto la questione in modo diverso. Tutti sapevano che la pista era ondulata e che le piastre si consumavano. Avrei quindi permesso a tutti i concorrenti di montare una nuova piastra dopo lo sprint".

I suoi colleghi sottolineano anche i dossi e il formato sprint, che costringe i team a sistemare le loro auto per il resto del weekend dopo l'unica sessione di prove libere. "A causa del formato sprint, si fanno circa 15 giri nelle prime prove e si è piuttosto a corto di carburante", dice Pierre Gasly, per esempio.

Il pilota alpino è sulla stessa lunghezza d'onda di Hamilton: "Dopo di che bisogna valutare cosa succederà nei giri successivi nelle due sessioni di qualifica, nella volata e nell'intera gara. Lì si deve decidere alla cieca, per così dire, perché si hanno pochissime informazioni. Forse la situazione può essere migliorata dandoci più tempo per regolare l'assetto, se necessario".

Il pilota della Williams Alex Albon è d'accordo: "Come dice Pierre, i team hanno pochissimi dati dalle prime prove per impostare l'altezza da terra della vettura per il resto del weekend. Non c'è nemmeno il tempo di rifornire le vetture nelle prime prove per capire come devono essere".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classifica del Campionato del mondo (dopo 18 GP su 22, compresi 5 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10