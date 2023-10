Desqualificações em Austin: Críticas ao formato do sprint

As desqualificações em Austin são também o grande tema no paddock do México. As estrelas do GP concordam: o formato sprint torna difícil tomar as decisões correctas no que diz respeito à distância ao solo.

Para Lewis Hamilton e Charles Leclerc, a FIA enviou uma mensagem muito pesada após o GP de Austin: as duas estrelas do GP foram retroativamente excluídas da classificação porque os seus carros não cumpriam as regras e foram, portanto, classificados como ilegais. Isto deveu-se à placa do piso, que estava demasiado desgastada após o fim de semana na pista texana, com os seus muitos solavancos, e já não tinha as dimensões mínimas exigidas.

O astro da Mercedes estava irritado: "Esta placa de proteção não tem nada a ver com o desempenho do carro. É claro que toda a gente tenta conduzir com a menor distância ao solo possível - porque é quando a força descendente tem o efeito mais duradouro". E sublinhou: "Eu teria resolvido a questão de outra forma. Toda a gente sabia como a pista era ondulada e que as placas se desgastavam. Por isso, teria permitido que todos os concorrentes colocassem uma nova placa após o sprint".

Os seus colegas também apontam para os solavancos e para o formato do sprint, que obriga as equipas a preparar os seus carros para o resto do fim de semana após a única sessão de treinos livres. "Por causa do formato sprint, damos cerca de 15 voltas no primeiro treino e ficamos com pouco combustível", diz Pierre Gasly, por exemplo.

O piloto da Alpine está na mesma linha de Hamilton: "Depois disso, temos de avaliar o que vai acontecer nas voltas seguintes, nas duas sessões de qualificação, no sprint e em toda a corrida. Aí temos de decidir às cegas, por assim dizer, porque temos muito pouca informação. Talvez a situação possa ser melhorada, dando-nos mais tempo para ajustar a afinação, se necessário."

O piloto da Williams, Alex Albon, concorda: "Como diz Pierre, as equipas têm muito poucos dados do primeiro treino para definir a distância ao solo do carro para o resto do fim de semana. Nem sequer há tempo suficiente para reabastecer os carros no primeiro treino para ter uma ideia de como eles precisam de estar."

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GP, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10