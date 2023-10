Fernando Alonso : "Je suis très fier et très heureux".

Avec six podiums lors des huit premiers Grands Prix de 2023, Fernando Alonso a réalisé cette année un début de saison qui l'a lui-même surpris. Mais le rapide Espagnol, qui a rejoint l'équipe Aston Martin pendant la pause hivernale, n'a pas été aussi performant récemment. Il est monté une nouvelle fois sur le podium à Zandvoort en terminant deuxième, mais l'Asturien n'a pu récolter que 15 points au cours des cinq week-ends de course qu'il a disputés depuis.

Néanmoins, son bilan intermédiaire de la saison jusqu'à présent est très positif. Alonso souligne : "Nous avons eu l'impression d'être plus constants que ne le laissent supposer les résultats. Nous nous sommes concentrés sur l'amélioration des performances de la voiture et sur les progrès de l'équipe. Il y a deux ans, cette équipe employait 250 personnes et aujourd'hui, nous ne sommes qu'à quelques points des meilleures équipes".

"Nous avons déjà pu fêter quelques podiums cette année et nous avons également emménagé dans la nouvelle usine de Formule 1. Beaucoup de nouvelles personnes sont arrivées à bord et nous avons environ 200 points de plus que l'année dernière. 2023 est donc une année incroyable pour Aston Martin", souligne le pilote aux 32 victoires en GP.

"Je sais qu'ici, c'est de plus en plus comme au football, où seul le résultat le plus récent compte. Mais nous ne devons pas oublier d'où nous venons et quel est le but de ce projet. Jusqu'à présent, je suis très fier de cette saison, que nous espérons terminer avec une nouvelle place sur le podium. Je pense que nous pourrons alors aborder la saison prochaine avec beaucoup plus de confiance que cette année", explique Alonso.

"Après une saison 2022 difficile, nous avons abordé la pause hivernale avec l'espoir d'avancer dans la bonne direction avec ce projet. Nous avons beaucoup appris au cours de la saison, même en dehors de la piste, en ce qui concerne le développement de la voiture. C'est donc une année très importante pour nous, non seulement en raison des résultats, mais aussi en vue de l'avenir. Je suis donc très fier et heureux", ajoute l'actuel quatrième du championnat du monde.

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classement au championnat du monde (après 18 GP sur 22, y compris 5 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10