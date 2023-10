Fernando Alonso: "Sono molto orgoglioso e felice".

Con sei podi nei primi otto Gran Premi del 2023, Fernando Alonso ha avuto un inizio di stagione che ha sorpreso persino lui. Tuttavia, il veloce spagnolo, passato al team Aston Martin durante la pausa invernale, non si è comportato altrettanto bene di recente. A Zandvoort è salito per la seconda volta sul podio al secondo posto, ma nei cinque weekend di gara successivi l'asturiano è riuscito a raccogliere solo 15 punti.

Tuttavia, il suo bilancio intermedio della stagione è molto positivo. Alonso sottolinea: "È stata più consistente di quanto i risultati possano far pensare. Ci siamo concentrati molto sul miglioramento delle prestazioni della vettura e anche sui progressi come squadra. Due anni fa questa squadra contava 250 persone e ora siamo a pochi punti di distanza dalle squadre più importanti".

"Quest'anno abbiamo già festeggiato alcuni podi e ci siamo trasferiti nella nuova struttura di Formula Uno. Sono arrivate molte nuove persone e abbiamo circa 200 punti in più rispetto all'anno scorso. Il 2023 sarà un anno incredibile per Aston Martin", insiste il 32 volte vincitore di un GP.

"So che qui sta diventando sempre più simile al calcio, dove conta sempre il risultato più recente. Ma dobbiamo ricordare da dove veniamo e qual è il senso di questo progetto. Sono molto orgoglioso di questa stagione e spero di poterla concludere con un altro podio. Penso che potremo iniziare la prossima stagione con molta più fiducia di quest'anno", spiega Alonso.

"Dopo una difficile stagione 2022, abbiamo preso la pausa invernale con la speranza di andare nella giusta direzione con questo progetto. Abbiamo imparato molto durante la stagione, anche fuori dalla pista, in termini di sviluppo della vettura. Questo è quindi un anno molto importante per noi, non solo per i risultati, ma anche in vista del futuro. Sono quindi molto orgoglioso e felice", aggiunge l'attuale quarto pilota del WRC.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classifica del Campionato del mondo (dopo 18 GP su 22, compresi 5 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10