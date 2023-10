Fernando Alonso: "Estou muito orgulhoso e feliz".

Com seis pódios nos primeiros oito Grandes Prémios de 2023, Fernando Alonso teve um início de época este ano que surpreendeu até a si próprio. No entanto, o veloz espanhol, que mudou para a equipa Aston Martin durante a pausa de inverno, não teve um desempenho tão bom recentemente. Em Zandvoort, subiu ao pódio pela segunda vez com o segundo lugar, mas nos cinco fins-de-semana de corridas que disputou desde então, o asturiano só conseguiu somar 15 pontos.

No entanto, a sua avaliação provisória da temporada até agora é muito positiva. Alonso enfatiza: "Senti-me mais consistente do que os resultados poderiam sugerir. Temos estado muito concentrados em melhorar o desempenho do carro e também em fazer progressos como equipa. Há dois anos, esta equipa empregava 250 pessoas e agora estamos apenas a alguns pontos das equipas de topo".

"Já celebrámos alguns pódios este ano e também nos mudámos para as novas instalações da Fórmula Um. Muitas pessoas novas entraram a bordo e temos cerca de 200 pontos a mais do que no ano passado. Portanto, 2023 é um ano incrível para a Aston Martin", insiste o 32 vezes vencedor de GPs.

"Sei que aqui está a tornar-se cada vez mais parecido com o futebol, em que o que conta é sempre o resultado mais recente. Mas temos de nos lembrar de onde vimos e do que se trata este projeto. Estou muito orgulhoso desta época até agora e espero que a possamos terminar com mais um lugar no pódio. Penso que podemos começar a próxima época com muito mais confiança do que este ano", explica Alonso.

"Depois de uma época difícil em 2022, fizemos a pausa de inverno com a esperança de avançar na direção certa com este projeto. Aprendemos muito durante a temporada, também fora da pista, em termos de desenvolvimento do carro. Este é, portanto, um ano muito importante para nós, não só pelos resultados, mas também com vista ao futuro. Estou, por isso, muito orgulhoso e feliz", acrescenta o atual quarto classificado do WRC.

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GP, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10