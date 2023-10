Elogios para Lando Norris: Como Michael Schumacher y Alonso

En Austin, Lando Norris hizo su salida número 100 en un GP y la estrella de McLaren coronó el aniversario con un podio: cruzó la línea de meta en tercera posición por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Este último fue descalificado unas horas después porque su monoplaza de GP no cumplía con el reglamento, por lo que Norris ascendió al segundo puesto.

Por sexta vez, pudo así disfrutar del segundo mejor resultado en un GP. Sin embargo, aún no ha podido lograr su primera victoria en un GP. No obstante, el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, está convencido de que Norris tiene las mismas cualidades que las grandes estrellas de este deporte. En su aparición en el podcast Beyond the Grid, dice de su protegido: "Tiene todos los ingredientes que se necesitan para tener una carrera exitosa."

"En cuanto a velocidad natural, creo que Lando puede competir con algunos grandes nombres como Michael Schumacher o Fernando Alonso", asegura el italiano de 52 años. Al mismo tiempo, advierte: "El verdadero factor del éxito es seguir desarrollando tus habilidades como piloto de carreras y aumentar tu capacidad de adaptación. Porque nunca tendrás el coche perfecto. Nunca tendrás la situación perfecta".

"Queremos tener éxito aunque la probabilidad sea del 50%. Por eso queremos evolucionar constantemente y adaptarnos aún mejor para entender la situación mejor que la competencia y así tener ventaja". En este sentido, Lando va por muy buen camino y lo demostró en cuanto le dimos un coche con el que puede luchar por podios", aclara Stella.

Norris también destaca a la hora de percibir lo que ocurre al volante, según describe el ingeniero: "Al igual que otros de los mejores pilotos con los que he tenido la suerte de trabajar, tiene la capacidad de percibir cada pequeño detalle que le ocurre al coche en un corto espacio de tiempo. Habla de lo que ocurre en medio segundo como si fuera una hora. Es extraordinario".

GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 GP, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10